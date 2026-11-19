El Black Friday se acerca y por ello es importante estar preparado para encontrar las mejores ofertas. Gracias a la integración de la inteligencia artificial generativa en plataformas como Amazon, la forma de comprar da un salto cualitativo. A continuación te contamos qué es “Alexa para compras”.

El nuevo asistente de inteligencia artificial de Amazon

El gigante de las compras también ha optado por la incorporación de las nuevas tecnologías en sus servicios de compras. Incluyendo de forma nativa un asistente personalizado y proactivo, tanto en su app como en su web. Este va más allá de un simple buscador; a través del lenguaje conversacional podremos gestionar pedidos, comparar ofertas e investigar productos, ofreciendo una experiencia guiada de tus compras.

Nuevo asistente de compras Alexa | TecnoXplora

A través del análisis de nuestras compras y preferencias, Alexa para compras nos ayuda a encontrar productos y hacer que su compra sea mucho más rápida y fluida. De manera que no solo podemos usarlo en caso de buscar un producto nuevo, sino que, en caso de avería de un dispositivo, también podemos acudir al asistente para plantear las preguntas pertinentes y que nos sugiera los repuestos que debemos comprar.

Así como siempre podemos pedirle ayuda para encontrar un regalo perfecto a última hora, cuando nos quedamos sin tiempo, ciñéndose a los datos que le proporcionemos, como la edad, el presupuesto y los intereses de la persona. Cribando en función de las opiniones o las opciones más recomendables para que lleguen a tiempo.

Una nueva funcionalidad que está disponible de forma gratuita para todos los usuarios, siempre y cuando iniciemos sesión con nuestra cuenta de usuario, a través de su acceso directo que encontramos en la parte inferior derecha de la pantalla si queremos acceder desde el móvil y en la parte superior si lo hacemos desde el ordenador.

Una herramienta que integra más de cien capacidades con las que podremos ahorrar no solo tiempo, sino también dinero. De manera que nos ofrece acceso a resúmenes automáticos de los productos buscados, que encontramos en la parte superior de la pantalla y en los que se incluyen opiniones y los aspectos más destacados de cada uno de ellos.

Además, podemos pedirle a Alexa que incluya comparaciones entre diferentes artículos con el análisis de las reseñas, los precios y las características de los mismos. Al mismo tiempo que podemos realizar el seguimiento y revisar el historial de búsquedas de forma rápida e intuitiva en la que se incluya la evolución de los precios a lo largo del tiempo, ya sea el último mes o año. O pedirle que nos envíe una notificación cuando un producto alcance un precio que encaje con nuestro presupuesto.

Para gestionar la lista y nuestra cesta de compra, podemos usar tanto comandos de texto como de voz, con sentencias como “añade este artículo a la cesta” o “compra mis artículos de limpieza”, con lo que hacer el debido se limita a un simple clic.

Un asistente cuyo principal objetivo es guiarnos en la compra de cualquier producto que necesitemos, ayudándonos a decidirnos por la mejor opción con la elaboración de guías de compra que se basen en nuestras especificaciones.

Por último, es de gran ayuda a la hora de consultar la facturación, comprobar el saldo de tarjetas regalo o el estado de un reembolso, haciendo que la gestión de resolución de incidencias sea mucho más fácil.

Todo ello lo consigue a través de la información con la que cuenta del usuario, en la que siempre tendrá en cuenta aspectos importantes como nuestras preferencias, aficiones e incluso alergias. Personalizando al máximo la experiencia de usuario al mismo tiempo que nos hace mucho más eficientes.