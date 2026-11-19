Precisamente hace un par de días nos hicimos eco de unas imágenes y vídeos que mostraban el diseño de un protector de pantalla del iPhone 20, el modelo que llegará en 2027 para celebrar el vigésimo aniversario del primer modelo. Ahora, uno de los filtradores más prestigiosos ha desvelado algunos detalles muy interesantes sobre esta gama y sobre todo acerca del componente más llamativo, la pantalla curva en sus cuatro lados.

Varios modelos en camino

ICE Universe, uno de los filtradores con mejor reputación del mercado, ha desvelado que Apple prepara cuatro modelos del iPhone 20. Concretamente, dos con la pantalla plana y otros dos con la pantalla curva en los cuatro lados. Esto quiere decir que lo más probable es que sean los modelos Pro los que cuenten con esas pantallas curvas en sus cuatro lados, parece bastante obvio si hay otros dos modelos que se quedarán con las pantallas planas actuales.

Según el filtrador, Apple habría estado trabajando en prototipos de estos teléfonos durante los últimos tres años, sobre todo para pulir el diseño de la pantalla curva, que ha sufrido varios cambios a lo largo de esos últimos tres años. Es la curvatura del vidrio de la pantalla la que está recibiendo más atención por parte de Apple, para que sea lo más vistosa posible a la vez que funcional.

Recordemos que las pantallas curvas perdieron popularidad hace años, pasando a ser las planas más comunes en móviles de alta gama. El filtrador ha desvelado que el prototipo más temprano contaba con una curvatura mucho más agresiva, pero con el paso del tiempo Apple se ha centrado en hacerla más progresiva. Los biseles de las versiones con la pantalla curvada son de alrededor de 1 mm de grosor.

Ha destacado que, al curvarse el cristal de la pantalla en los cuatro bordes sobre los biseles, cuando se le mira de frente, da la sensación completamente de no tener ningún borde. Anticipa que el diseño de los teléfonos podría ser verdaderamente impresionante cuando lo tengamos entre las manos. Y parece que los más cercanos al entorno de Apple están realmente ilusionados con el desarrollo de este iPhone de 20 aniversario.

De hecho, el filtrador reconoce que muchos de estos esperan con más ganas el iPhone 20 que la segunda generación del iPhone Duo, el plegable de Apple, que este año ha revolucionado el mercado con un diseño más ancho y compacto, dándole un nuevo impulso a un mercado donde Samsung no ha tenido prácticamente competencia. Hasta ese punto, el iPhone 20 puede ser un móvil que levante pasiones en 2027. Todo hace pensar que Apple se saltará los iPhone 19, y directamente pasará al número 20, algo lógico cuando el próximo año se cumplan 20 años de uno de los momentos más importantes en la historia de la tecnología.