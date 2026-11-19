Un equipo científico ha presentado las primeras observaciones directas del proceso mediante el cual una estrella compañera se fusiona con una estrella anfitriona moribunda en un sistema binario, en la periferia de la galaxia vecina de Andrómeda.

El suceso, conocido como AT 2025abao, ofrece una visión más completa del proceso que contribuye a dar forma a los sistemas estelares cercanos. Los detalles de este exhaustivo seguimiento se publican este miércoles en la revista Nature en un artículo liderado por astrónomos de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).

A medida que una estrella muere, se expande, engullendo cualquier cuerpo celeste que orbite a su alrededor. En un sistema estelar binario, esto puede incluir la absorción de otra estrella.

Cuando una estrella compañera empieza a interactuar con la superficie exterior de la estrella principal, se produce un efecto sutil, el aumento gradual del brillo.

A medida que la compañera continúa su órbita, va despojando a la estrella principal de sus capas externas, y ese gas se dispersa hacia el espacio circundante.

Este es el comienzo de un proceso crítico que experimentan algunas estrellas binarias conocido como "evolución de envoltura común".

En esta etapa, el gas situado entre las estrellas se denomina envoltura común, porque la capa exterior es compartida por ambas. En este sistema analizado, la estrella principal envolvió a la más pequeña y la compañera descendió en espiral a través de la envoltura, perdiendo energía orbital debido al roce.

Si bien los datos confirmaron que las estrellas se fusionaron, la fusión no era el único desenlace posible.

Este proceso de acercamiento nunca se había observado directamente en un sistema de este tipo. A la estrella, que quedó sola y posiblemente "rejuvenecida", la bautizaron con el nombre de Bao.

Viraj Karambelkar, de Columbia, junto a investigadores de otras instituciones, presentan un análisis de las observaciones de AT 2025abao, un punto de luz en erupción en la galaxia de Andrómeda.

El hallazgo, financiado por la NASA, fue respaldado por observaciones del telescopio espacial James Webb, cuyos datos se cotejaron minuciosamente con información proveniente de otros telescopios, tanto espaciales como terrestres.

Los investigadores descubrieron que ese punto era un sistema estelar binario, en el que una estrella anfitriona envejecida -con una masa siete veces superior a la del Sol- se estaba expandiendo y consumía a su estrella compañera más pequeña, que tenía aproximadamente 0,7 masas solares.

En 2018, la estrella más pequeña entró en la capa exterior de la estrella más grande y comenzó a girar en espiral hacia el interior durante los siete años siguientes.

Hacia finales de 2025, el sistema emitió una erupción brillante, lo que indicó que la estrella compañera se había fusionado con la estrella principal. La erupción expulsó entre 0,1 y 0,2 masas solares de material.

Las fusiones estelares son extremadamente difíciles de observar en tiempo real, ya que resultan muy complicadas de predecir, señala Karambelkar en la web de la NASA.

El Webb, detalla, observó a Bao apenas 47 días después de que la erupción alcanzara su punto máximo: "Se trata del seguimiento más temprano jamás realizado de un evento de este tipo".

Los datos obtenidos permitieron caracterizar el estado del sistema antes, durante e inmediatamente después de la fusión, "lo cual es, sencillamente, asombroso", añade el astrónomo.

No obstante, se necesitarán futuras observaciones para confirmar de manera concluyente que las dos estrellas se fusionaron.

Jason Nordhaus, del Instituto Rochester de Tecnología, Estados Unidos, señala en un comentario sobre este trabajo -publicado también en Nature- que este descubrimiento llega en un momento excepcional.

Los próximos sondeos astronómicos (...) generarán cantidades sin precedentes de datos en forma de series temporales.

Instalaciones como el Observatorio Vera Rubin, en Chile, y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman deberían, por tanto, detectar de forma rutinaria envolturas comunes en cientos de galaxias cercanas.

"Esta fase crucial y esquiva de la evolución estelar podrá ser cartografiada y revelada; no porque las estrellas sean tranquilas, sino precisamente porque son turbulentas", apunta en su escrito.

Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña participan en el trabajo.