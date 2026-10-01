Los Huawei Mate 90 Pro y 90 Pro Max son oficiales, más potentes y con cámaras de hasta 200 megapíxeles

La firma china ha lanzado sus nuevos topes de gama, los móviles que marcarán el nuevo techo tecnológico de la marca, y que se suelen posicionar como los móviles más avanzados de la marca en la segunda mitad del año. Estos en su día estaban más orientados a la productividad y rendimiento, y hoy ya son móviles más transversales en sus especificaciones, no limitándose a un público determinado. Llegan con un diseño muy similar a sus predecesores, pero con mucha más potencia, vamos a conocerlos.

Nuevo Huawei Mate 90 Pro

Es el modelo más accesible de ambos, pero es un dispositivo ya de por sí extremadamente potente y solvente en todas las áreas. Estrena una gran pantalla OLED de doble capa, con una diagonal de 6,75 pulgadas, así como un sobrado brillo de 12.000 nits, estando calibrada mediante IA, e integrando desbloqueo facial tridimensional. Llega con el procesador Kirin 9035, el más potente de la marca, con ray tracing mediante hardware de hasta 31 millones de rayos por segundo.

Huawei Mate 90 Pro | Huawei

La cámara de fotos vuelve a contar con el sistema de imagen RYYB de Huawei, con un sensor principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 40 megapíxeles RYYB y teleobjetivo de 50 megapíxeles RYYB con zoom óptico 4x, calidad óptica 8x y enfoque macro a 5 cm. Cuenta con un sensor de color primario Red Maple de tercera generación. Su batería es bastante grande, con una capacidad muy solvente.

Esta tiene una capacidad de 6.600 mAh con carga rápida SuperCharge de 100 W por cable y 50 W inalámbrica. Con ella ofrece hasta 41 horas de vídeo o 15 días en modo exploración exterior. La conectividad ofrece antena híbrida Wi-Fi/celular con alternancia automática. Como es habitual, llega con HarmonyOS 7 enriquecido con la IA de Huawei. Su precio parte de los 926 euros al cambio para la versión de 12 GB + 256 GB.

Nuevo Huawei Mate 90 Pro Max

Esta es la versión más avanzada de ambas, y nos ofrece un panel OLED de doble capa de 6,9 pulgadas con resolución de 2848 × 1320 píxeles y tasa de refresco adaptativo. Su panel es de tecnología LTPO, también ofrece brillo pico de 12.000 nits y gama cromática BT.2020. Está protegido por Kunlun Glass. En este caso, su procesador es aún más potente, ya que en las versiones equipadas con 16 GB de memoria RAM cuenta con el chip Kirin 9050 Pro.

Huawei Mate 90 Pro Max | Huawei

La cámara de fotos de este modelo llega con un sensor principal de 50 megapíxeles, de 1/1,28", con OIS y apertura variable de f/1.4-f/4.0. Tiene un ultra gran angular de 40 megapíxeles, así como un teleobjetivo de periscopio de 200 megapíxeles RYYB con zoom óptico 4x. Se puede usar con el nuevo módulo fotográfico modular Ruiying Z10. En cuanto a la batería, tiene una gran capacidad de 6.800 mAh, así como con una carga de 100 W de potencia con cables, y de 50 W de potencia sin ellos.

Ofrece también Wi-Fi 7, Bluetooth 6 de última generación, NFC y eSIM. Por supuesto, ofrece el sistema operativo HarmonyOS 7, así como la máxima resistencia al agua y al polvo IP69 e IP69. Se estrena por 1.254 euros al cambio para la versión de 12 GB + 512 GB y, de momento, se pone a la venta en China, es de esperar que, como el modelo Pro, llegue a España relativamente pronto.