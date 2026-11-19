La firma Caviar es conocida por crear los smartphones y gadgets más exclusivos y caros del planeta. Es habitual que los principales tope de gama que lanzan Apple o Samsung cuenten con ediciones con acabados únicos y materiales muy costosos que tiene precios desorbitados. Se dedican a cambiar por completo el aspecto externo de los dispositivos y convertirlos en objetos de coleccionista. Y ahora han querido aprovechar la ola de popularidad de GTA VI, que precisamente ha salido hoy a la venta y se puede jugar desde hace unas horas, para anunciar una gama de dispositivos basada en el juego de Rockstar.

Un iPhone Duo y otros iconos tecnológicos inspirados en GTA VI

El fenómeno de GTA VI no tiene precedentes en la industria del videojuego, que ha vivido muchos grandes lanzamientos, pero ninguno como este. El juego de Rockstar marcará a toda una generación; ahora mismo hay millones de trabajadores que se han cogido el día libre para poder jugar a este juego durante las primeras horas que esté disponible, y así evitar que les cuelen algún spoiler.

La gama inspirada en GTA VI | Caviar

Y entre medias está Caviar, que ha lanzado varios productos basados en el juego, lo más llamativo es un iPhone Duo decorado con piel de cocodrilo rosa, todo un icono de Florida, que además viene decorado con una insignia muy popular del juego, con las cinco estrellas que certifican que somos los más buscados, algo que podemos leer debajo de ellas con la fuente original y reconocible que usa el juego desde hace 20 años.

Caviar va a fabricar solo 19 unidades de este iPhone Duo, que en su configuración más avanzada de 2 TB tiene un precio que supera los 14.000 euros, ahí es nada. Recordemos que esta versión tiene un precio en tiendas de alrededor de los 4.000 euros. Pero hay más, ya que Caviar también está lanzando ediciones GTA VI de otros iconos tecnológicos, como las gafas inteligentes de Meta bajo la marca Ray-Ban.

Hay dos versiones sobre monturas clásicas de Ray-Ban, que cuentan con acabados en oro de 24 quilates, así como detalles grabados en láser en la montura y sobre los insertos chapados en oro para darle un aspecto exclusivo. Otra edición cuenta con esos insertos y grabados especiales en bronce plateado, en ambos casos basadas en Miami y sus animadas noches. Estos modelos de gafas llegan con precios que superan los 6.000 euros.

También hay versiones de GTA VI del iPhone 18, así como del Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, también con detalles en oro y con un diseño muy Art Deco. En el caso de los iPhone 18 tenemos en la parte trasera una pistola grabada, siguiendo el tono gamberro del juego. En ambos casos los precios superan los 11.000 euros, ahí es nada. Como os podéis imaginar, estos son dispositivos muy de nicho que desde luego han sido diseñados para clientes muy exclusivos y verdaderos fans de GTA VI.