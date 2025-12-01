Los humanoides de Xiaomi comenzarán a fabricarse masivamente en 5 años

Parece que el futuro de nuestros hogares en el medio plazo está condenado a parecer una película de ciencia ficción, al menos esa es la sensación que nos da cuando conocemos noticias como la que ahora os contamos. Y que apunta a que uno de los gigantes de la tecnología a nivel mundial se encuentra en condiciones de brindarnos a sus humanoides de manera masiva dentro de un tiempo prudencial. Lo que parece indicar que la próxima década podría ser precisamente la de la robótica a nivel industrial y quién sabe si también doméstica.

Xiaomi ya tiene su hoja de ruta

Ha sido el propio CEO de la compañía china quien ha desvelado los planes que ya manejan para inundar sus factorías de humanoides capaces de hacer el trabajo de los humanos en una fracción de tiempo. Ha detallado que Xiaomi va a desplegar robots humanoides en sus fábricas de forma masiva en los próximos 5 años, lo que quiere decir que en estas fábricas la presencia de los robots va a ser cada vez más importante.

El objetivo es que muchos de estos robots sean capaces de asumir tareas que hoy en día asumen los humanos que trabajan en las factorías de Xiaomi, aunque mucho nos tememos que esto podría desencadenar en despidos o reubicaciones de estos si los planes llegan a buen puerto. Y es que, según Lei Jun, los robots ya son capaces de realizar en segundos tareas que llevaban varios minutos a los trabajadores de sus fábricas.

Y para ello detalla que el uso de la IA es algo crucial, ya que será precisamente esta tecnología la que permitirá que los robots humanoides sean capaces de realizar las tareas en mucho menos tiempo. Ha puesto un ejemplo claro de esto, que es tan sorprendente como inquietante desde luego. Porque con la IA se pueden realizar trabajos con Rayos X 10 veces más rápido y de manera más eficiente de la que lo hacemos los humanos.

Para esto ha avanzado que será necesario que los fabricantes busquen alianzas potentes, que les permitan llegar a estos objetivos, ya que el CEO de Xiaomi está convencido de que ninguna empresa será capaz de asumir estos retos sin ayuda. Espera que la IA y las industrias más tradicionales ofrezcan un enorme potencial de negocio, de billones de yuanes. Lei Jun es ambicioso en este sentido, y espera que dentro de cinco años los robots humanoides entren a trabajar en la factoría como lo hacen los humanos.

EL CEO de la marca cree que nos encontramos ante un punto de inflexión en la industria manufacturera. Y que es algo que no se debe ignorar, porque llevará inexorablemente a la modernización de la industria como nunca antes hemos visto. Así que el sueño de este influyente CEO, de una de las tecnológicas más grandes, parece bastante evidente, y es que los robots humanoides tengan cada vez más protagonismo en la industria y los procesos de fabricación, tocará comprobar entonces cuáles serán los planes para esa mano de obra que podría verse desplazada por la IA y los robots.