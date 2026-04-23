El elegante color cereza que estrenarán los iPhone 18 desvela nuevos detalles

Como sabéis, tanto los iPhone como cualquier teléfono que llega al mercado, cuentan con un color especial y exclusivo que imprime carácter a ese modelo. El mejor ejemplo es ese color naranja de los iPhone 17 Pro y Pro Max, que se ha convertido en todo un icono de exclusividad, y con el que Apple ha querido transmitir una imagen de resistencia adicional de sus teléfonos más avanzados. Ahora sabemos cuál será ese color en sus sucesores, y hoy hemos conocido nuevos detalles al respecto.

Dark Cherry, el color por el que suspiran los seguidores de Apple

Si el naranja de este año transmite vigor y resistencia, el nuevo color que habría elegido Apple para darle carácter a su nueva gama de iPhone 18 Pro sería el Dark Cherry. Un color mucho más sobrio a la par que elegante. Ya hemos visto algunas imágenes que recrean cómo sería ese tono especial, y desde luego que hacen de los futuros iPhone 18 unos móviles realmente atractivos.

Por tanto el Dark Cherry será el nuevo Cosmic Orange. Y ahora un filtrador chino ha descrito con bastante detalle cómo será ese nuevo color de los iPhone 18. Lo ha descrito como una mezcla de color burdeos, color café y una ligera sensación de púrpura oscuro. Y la verdad es que al ver las primeras imágenes que recrean este presunto color, podemos entender a lo que se refiere.

Y es que la tonalidad de color no la hemos visto antes en muchos objetos, y destaca por ser bastante original y sobre todo elegante. El nombre de Dark Cherry es provisional, y de momento parece que Apple no ha bautizado al que será el color estrella de la nueva gama de los iPhone 18 Pro. En cualquier caso, en los últimos días hemos visto recreaciones no solo de esta tonalidad, sino también de las que le acompañarán en su gama.

Ya que los nuevos iPhone 18 llegarán no solo en esta tonalidad, sino también en un color azul, también bastante elegante, y un negro, que como os podéis imaginar, es eso, simplemente negro. Pero la estrella desde luego será ese cereza oscuro, que no se ha prodigado en otros móviles, y que desde luego será la estrella absoluta en la comunicación de prensa de la firma californiana si finalmente termina convirtiéndose en una realidad.

No obstante, cabe la posibilidad de que algún fabricante chino sea capaz de replicar este color incluso antes de que Apple lo estrene para su gama. Desde luego no sería la primera vez que un fabricante chino le agua la fiesta a Apple, y es que los asiáticos cada vez son más rápidos lanzando sus propias interpretaciones de características y funciones icónicas de sus competidores.

Veremos cómo encara Apple su histórico cambio de rumbo encarnado en la figura de John Ternus, que se convertirá en el próximo CEO de la compañía el 1 de septiembre de este 2026. Un ingeniero de hardware que ha estado al frente de la innovación de la compañía desde hace muchos años, y que esperamos nos dé muchas alegrías e imprima más personalidad aún a la gama de teléfonos de los de Cupertino en el futuro, no solo con nuevos colores.