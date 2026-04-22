Los dispositivos inteligentes de IKEA se integran por fin en el ecosistema de Samsung

Si hay algo que nos molesta a los consumidores es tener que andar con decenas de apps en nuestros smartphones, una para cada plataforma inteligente, con el objetivo de controlarla de manera cómoda y rápida sin complicaciones. Es así porque son decenas los fabricantes de tecnología de IOT inteligente, y otras tantas las plataformas de dispositivos inteligentes, que no siempre se integran en terceras para poder aglutinar más en menos aplicaciones. Por eso movimientos como el de Samsung ahora con IKEA nos parecen acertados, ya que nos simplifican la vida mucho.

Integración de IKEA en el ecosistema de Samsung

Con esta nueva actualización de SmartThings, esos obstáculos desaparecen, y le ponen una alfombra roja a la compatibilidad de los dispositivos en entornos de terceros. Porque con esta nueva actualización, los dispositivos pueden conectarse directamente al hub de SmartThings. El catálogo que ahora es compatible incluye veinticinco dispositivos habilitados para el estándar global Matter.

IKEA en el ecosistema de Samsung | Samsung

Esto incluye bombillas inteligentes y enchufes, y una amplia gama de sensores, como pueden ser de temperatura, humedad, calidad del aire, movimiento, estado de puertas y fugas de agua. Gracias a esto, todos esos dispositivos interactúan a la perfección con los electrodomésticos Samsung, como televisores, aires acondicionados y lavadoras, así como con múltiples dispositivos de terceros.

Ahora con los dispositivos de IKEA podemos crear rutinas muy útiles desde la app de SmartThings. Por ejemplo, vamos a poder monitorizar la actividad de nuestros seres queridos. Porque con la la función SmartThings Family Care, la instalación de un sensor de puerta de IKEA permite a los usuarios saber a qué hora sus familiares inician su jornada. Y además pueden monitorear su actividad diaria en casa, lo que nos va a aportar mucha más tranquilidad en nuestro día a día.

También vamos a poder mejorar la optimización de nuestro sueño. Porque los sensores ambientales de pared recogen datos sobre temperatura, humedad, niveles de dióxido de carbono e intensidad de la luz. SmartThings analiza estas lecturas, las compara con los rangos idóneos de descanso y genera un informe del entorno del sueño con recomendaciones útiles. Que pueden recomendarnos, por ejemplo, ajustar la temperatura de la habitación para que se mantenga entre 19 y 21°C.

Siguiendo con automatizaciones, podemos configurar el sistema para que active automáticamente el modo de deshumidificación del aire acondicionado al detectar un incremento en la humedad ambiental, o recibir una alerta inmediata si el sensor de agua detecta una fuga, permitiendo una respuesta rápida. Como veis, se gana sobre todo en interacción entre los dispositivos de IKEA y Samsung, sumando así más inteligencia al hogar y sobre todo una mayor eficiencia energética y una evolución en el lado más útil de la tecnología.

El despliegue de esta actualización va a ser gradual, por lo que dependerá de nuestra ubicación y de los dispositivos que utilicemos el que disfrutemos ya o no de estas funciones. La propia Samsung reconoce que algunas funciones y compatibilidades ya están disponibles, mientras otras lo harán a finales de este año.