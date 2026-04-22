Xiaomi renueva su gama de aire acondicionado inteligente en España

Poco a poco van subiendo las temperaturas, y es ahora cuando nos acordamos de que hay que estar preparados para esos días en los que los 40 grados se sucedan durante semanas. Para ello nada mejor que un buen aire acondicionado, y Xiaomi de eso sabe bastante, ya que lleva varios años en el mercado con multitud de dispositivos inteligentes. En esta ocasión hablamos de la gama de aire acondicionado de la marca, que se ha renovado en nuestro país con nuevos modelos.

Nueva gama Mijia Air Conditioner Eco

Son cuatro nuevos modelos, que se diferencian entre sí básicamente por la potencia que son capaces de ofrecer. Tenemos modelos que van desde los 2.6kW, a los 7.0kW, pasando por variantes de 3.5kW y 5.2kW. Estos destacan por ofrecer un gran ahorro de energía gracias a sus motores más eficientes. Xiaomi lo cifra en hasta un 21,9% de reducción en la factura, gracias a su funcionamiento eficiente.

Mijia Air Conditioner Eco | Xiaomi

Destacan por comenzar a enfriar en sólo 30 segundos, y en el caso de darnos calor, lo hacen en 60 segundos solamente. El flujo transversal del ventilador es de 118 mm, y con el modo turbo puede llevar al aire a la otra punta de la habitación rápidamente. El motor cuenta con un sistema inverter DC completo, que hace más eficiente a este aire acondicionado y sobre todo más duradero que otros modelos en el mercado.

La IA está presente en estos aires acondicionados, ya que gracias a cálculos en la nube, optimiza de forma inteligente el consumo eléctrico sin sacrificar la capacidad de enfriamiento, y utiliza el gas refrigerante R32, una opción más ecológica que posee un Potencial de Calentamiento Global, menor en comparación con los refrigerantes tradicionales. Como es habitual, cuentan con numerosas funciones inteligentes.

Ya que a través de la app Xiaomi Home y la conectividad Wifi de 2.4GHz, podemos encender y apagar la unidad remotamente, programar horarios basados en la nube y visualizar el consumo de energía en tiempo real, recibiendo además recomendaciones prácticas para ahorrar electricidad. Además es compatible con los asistentes de voz más populares, y se pueden actualizar mediante OTA.

Aquí no acaba lo inteligente, sino que cuentan con un filtro antimoho y antibacteriano fácil de retirar y limpiar. El sistema envía automáticamente un recordatorio de limpieza a la aplicación cuando detecta que los filtros están obstruidos o sucios. Además, cuenta con una función de autolimpieza inteligente que elimina el polvo interno mediante procesos de condensación, escarchado rápido y descongelación. Así como una función inteligente anticondensación que cruza datos meteorológicos para ajustar la humedad y evitar que la unidad gotee agua.

El modo silencioso le permite funcionar con un nivel de rumorosidad de solo entre 10 y 22 dB. El modo de suspensión es perfecto para dormir, ya que utiliza curvas de sueño personalizables y un sensor de luz para ajustar automáticamente el brillo del panel, creando el entorno idóneo para dormir. El modelo de 7.0kW tiene un precio de 1099 euros, mientras que el modelo más barato de 2.6kW tiene un precio de 469 euros. Ya se pueden comprar en España.