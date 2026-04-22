El Motorola Moto G87 muestra su diseño y colores antes de presentarse

La firma de Lenovo no para, sigue preparando nuevos lanzamientos para su popular gama media, y en esta ocasión es el Moto G87 el que se ha dejado ver en acción cuando queda muy poco para presentarse o ser anunciado. Y es que no solo ha aparecido en una página oficial de la marca, sino que además se ha visto en una tienda europea, que ya de paso nos ha desvelado también cuál sería su precio.

Un diseño muy familiar

Como es habitual en el fabricante, el diseño de su gama media suele ser bastante parecido entre sus diferentes dispositivos. Este no es un caso diferente, ya que parece que el Moto G87 muestra un diseño prácticamente idéntico a los G77 y G67, obviamente exceptuando el número de sensores en su cámara etc. En la propia página de Motorola se ha mostrado de manera esquemática, con un módulo de cámara donde se pueden ver tres sensores y un flash LED.

El nuevo Moto G67 | Motorola

Además podemos apreciar que delante la cámara se encuentra dentro de un orificio bastante discreto, así como en una pantalla con unos biseles bastante delgados. También nos muestran la ranura de tarjetas tanto para la SIM como para la microSD. Más allá de esto, lo interesante es que esto demuestra que el teléfono se encuentra muy cerca de ser una realidad al estar ya integrado en la propia página oficial de la marca.

El teléfono también se ha dejado ver en medios extraoficiales, aunque dentro de los retailers que pondrán a la venta estos teléfonos en unos días o semanas. Concretamente una tienda italiana ha listado este nuevo teléfono con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno por 406 euros, un precio algo superior al de sus compañeros de gama.

Ya que los Moto G77 y G67 cuestan normalmente alrededor de 350 o 300 euros. Por tanto tiene sentido que la gama más avanzada por encima de ellos tenga un precio de esos 400 euros. También han podido acceder a la gama prácticamente completa de colores para estos nuevos Motorola Moto G87. Concretamente estará disponible en Pantone Overture Gray, así como Pantone Blue Atoll.

Según la fuente, hay varios colores más para esta gama, como son el Arctic Seal, Black Olive, Nile y Shaded Spruce. Sobre lo que nos ofrecerá este teléfono, se espera que cuente con un procesador MediaTek Dimensity de la serie 6000, que es el procesador de gama media accesible más avanzado del fabricante chino, y que brindará conectividad 5G a estos nuevos teléfonos de Motorola.

Si sus compañeros de gama usan los MediaTek Dimensity 6300 y 6400, todo hace pensar que este nuevo modelo contaría con un Dimensity 6500. Sobre cuando se presentan, es todo una incógnita. Pero es evidente que cuando se filtra tanto en la página oficial como en un distribuidor o tienda, el plazo debe ser muy corto, de días o semanas simplemente. Seguro que lo conocemos a lo largo de esta primavera.