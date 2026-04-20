El Oppo Find X9s se deja ver con su potente procesador antes de presentarse

Llevamos meses escuchando rumores alrededor del Oppo Find X9s, una nueva versión del tope de gama de los chinos, que está a punto de llegar al mercado, mientras que aquí en España esperamos un lanzamiento inminente del Oppo Find X9 Ultra. Sea como fuere, el modelo se ha dejado ver ahora desvelando sus características más importantes, ya que se han visto en uno de los test de rendimiento más importantes, y referente en el mercado de smartphones, justo antes de presentarse.

Con lo más potente de MediaTek

El futuro tope de gama de Oppo ha pasado por Geekbench, el test de rendimiento de referencia cuando hablamos de potencia gráfica. Y donde ha mostrado algunas de sus principales características. Como el procesador que estrenará, que será el más potente de MediaTek. Hablamos del Dimensity 9500s, el chip más moderno de la firma china, y que garantiza que este teléfono se convierta en uno de los más potentes en este 2026.

También se espera que el Oppo Find X9s Pro llegue al mercado con el mismo procesador de alta gama de MediaTek. Un teléfono del que conocemos ya bastantes características filtradas, siempre extraoficiales, ya que de momento Oppo ha desvelado pocos detalles oficialmente. De este modelo estándar se espera que su pantalla AMOLED tenga una diagonal de 6,59 pulgadas con una resolución de 1.5K.

Su cámara de fotos tendrá tres sensores de 50 megapíxeles, siendo uno de ellos ultra gran angular, y otro telefoto. La cámara delantera tendrá una resolución de 32 megapíxeles. Mientras que la batería será uno de sus aspectos más potentes, con una capacidad de 7025 mAh, así como una carga de 100W, siendo sin duda alguna uno de los móviles de alta gama con mejor batería en la actualidad.

En el caso del Oppo Find X9s Pro tendría una pantalla incluso más pequeña, de 6,32 pulgadas. Aunque esta tendrá una tasa de refresco más elevada, de 144Hz y unos biseles muy delgados. El gran atractivo del modelo Pro será su cámara dual de 200 megapíxeles. Ya que tanto el sensor principal como el telefoto contarán con esta elevada resolución, siendo de los pocos móviles en el mercado con una configuración de estas características, algo que hemos visto por ejemplo en el Vivo X300 Ultra.

Su batería será tan espectacular como la de su predecesor, con una capacidad de 7025mAh, así como una potente carga de 80W con cables, y de 50W sin cables. Su peso será de 198 gramos. Un móvil que se presentará en apenas 24 horas, ya que su fecha de lanzamiento oficial es el 21 de abril, mañana mismo, eso sí, será en China exclusivamente, aunque es de esperar que en unos meses lleguen aquí, a España.