Tim Cook traslada su entusiasmo por su nuevo rol en Apple tras dejar de ser CEO de la compañía

El aún CEO de Apple, Tim Cook, ha expresado su entusiasmo por su nuevo rol en la empresa como presidente ejecutivo a partir de septiembre, cuando le sustituirá en el cargo John Ternus, quien ha anticipado novedades en inteligencia artificial para "cambiar el mundo una vez más".

Tras el anuncio de los cambios en la directiva de Apple, Cook ha mantenido una reunión interna en la sede de la compañía en Cupertino (California, Estados Unidos) junto a su sucesor para detallar a los empleados cómo se llevará a cabo la transición, así como los planes de la empresa en esta nueva etapa.

Durante dicha reunión, recogida por Bloomberg, Cook ha comunicado que goza de buena salud y que tiene intención de desempeñar su próximo cargo durante mucho tiempo. "Apple será mi máxima prioridad. Es mi esencia, y no me imagino hacerlo de otra manera", ha trasladado.

Además, ha subrayado que apoyará a Ternus y le ofrecerá sus "conocimiento y experiencia" cuando se lo pida. Respecto a la transición, Cook ha señalado que ha esperado a llegar a un punto en el que el negocio tenía que "ir de maravilla", que la hoja de ruta de sus productos tenía que ser "increíble" y que Ternus estuviese preparado para tomar las riendas.

En este contexto, cabe mencionar que Apple obtuvo un beneficio neto de 42.097 millones de dólares (35.184 millones de euros) entre los meses de octubre y diciembre de 2025, un 15,9 por ciento más que en el primer trimestre del año anterior.

Planes de John Ternus

Por su parte, el próximo CEO de la compañía, John Ternus, ha centrado su discurso en el papel que tendrá la inteligencia artificial dentro de Apple. "Les aseguro que estamos a punto de cambiar el mundo una vez más", ha avanzado.

Ternus ha indicado que la IA va a tener un potencial "casi ilimitado", que permitirá seguir descubriendo nuevas posibilidades para incorporar a sus productos y servicios. "Me entusiasma mucho lo que eso significará para nuestros usuarios", ha expresado.

Las palabras de Ternus llegan en un momento en el que Apple está por detrás de sus competidores en el ámbito de la IA, ya que no ha podido desarrollar aún un modelo propio avanzado, y depende de un acuerdo con Google para la renovación del asistente de Siri.

A pesar de que el sucesor de Cook se ha enfocado en especial a la IA, también ha hablado sobre otros temas, como el diseño de los dispositivos, que considera "fundamental" para la marca. "Apple ha brindado un diseño verdaderamente increíble a más personas que ninguna otra compañía en la historia", ha señalado.