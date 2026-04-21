El Samsung Galaxy S27 podría estrenar por fin una batería a la altura

Poco a poco el Samsung Galaxy S27 y toda su gama van entrando en el círculo de las filtraciones, aunque todavía tengan por delante unos 10 meses hasta que se presenten. Si hay algo que a los seguidores de la marca y su gama alta les gustaría ver, sería una batería grande de verdad, al estilo de las que integran los smartphones de alta gama de sus competidores chinos. Ya no es raro ver topes de gama con baterías de 7000mAh u 8000 mAh, mientras que los de Samsung no suelen superar los 5000mAh. Algo que podría cambiar con esta nueva generación.

Samsung se toma en serio por fin el gran salto tecnológico

Y es que ese enorme salto en la capacidad de los móviles actuales se ha debido a la maduración de una nueva tecnología, la de silicio carbono. Esta permite mayores capacidades en el mismo espacio físico, o bien permite reducir el grosor de los teléfonos sin tener que renunciar a una capacidad notable de la batería. En este caso Samsung estaría probando ya con baterías mucho más grandes, para una hipotética inclusión en los Galaxy S27.

Según el blog de Schrodingerintel, los coreanos están probando grandes baterías de tecnología de silicio carbono, con unas capacidades enormes. Hablamos de baterías con capacidades de entre 12000 y 20000mAh. Es evidente que Samsung no va a introducir baterías tan grandes en sus nuevos topes de gama, pero probarlas forma parte de la posible llegada de baterías más grandes a estos teléfonos.

Una posible pista de lo que podría estar barajando Samsung la encontramos en una de las pruebas que ha realizado, combinando una batería de 6800 mAh con otra de 5200mAh. Esa primera capacidad podría ser la que Samsung estaría planteándose de cara a sus próximos topes de gama. Sería muy cercana a la capacidad de grandes topes de gama que hemos conocido en 2025, como por ejemplo los Oppo Find X9, que cuentan con baterías de 7000mAh, ahí se movería en la misma liga desde luego.

Pero parece que de momento Samsung no va a apostar por ellas, a tenor del resultado de estas pruebas. Y es que esta combinación de 2000mAh solo consiguió resistir 960 ciclos de carga antes de comenzar a dar problemas. Lo que está muy por debajo de lo que Samsung considera mínimo, que son los 1500 ciclos de carga. Por tanto, los coreanos siguen investigando cómo mejorar este aspecto de sus teléfonos, conocedores que es una de las asignaturas pendientes de sus teléfonos frente a la competencia.

Samsung es consciente que en lo que a baterías se refiere no está a la altura de sus competidores, que están ya lanzando móviles con baterías de 9000mAh y que ya planean el salto hasta los 10000mAh u 11000mAh. Sea como fuere, son buenas noticias que los coreanos trabajen en esta posibilidad, algo que es evidente demanda los consumidores, móviles con mayor autonomía sin sacrificar el diseño del dispositivo.