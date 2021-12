Cómo poner NFC a un móvil que no lo tiene

El NFC nos facilita la vida enormemente. Nos permite pagar como si nuestro teléfono fuese una tarjeta bancaria, pero sin necesidad de llevarla siempre encima, con el riesgo que eso puede conllevar; podemos hacer transferencias de archivos rápidamente o muchas más opciones. Lo cierto es que es una característica o funcionalidad que no todos los smartphones de hoy en día incorporan de serie.

Pero es posible ‘instalar’ el NFC en nuestro móvil si es que no lo tiene, y de forma muy sencilla. Aunque no cambiaremos nada del hardware ni abriremos el móvil para instalarlo, sí que podremos recurrir a una solución a la que empezaron a recurrir los bancos allá por 2015, cuando esta tecnología empezó a ser conocida y se democratizó en la mayoría de dispositivos móviles del mercado.

La solución es tan simple como una pegatina, sí. Como decíamos anteriormente, cuando los bancos empezaron a democratizar esta tecnología, casi ningún móvil lo incorporaba de serie, así que la solución fue crear pegatinas que incluían la tecnología NFC, siguiendo el concepto que utilizaba, por ejemplo, Nintendo con los Amiibos.

Para adquirir una es tan simple como ir a nuestro banco y pedir una pegatina NFC, o bien comprar una por Amazon o cualquier otra plataforma y configurarla, porque no tiene mucho más misterio. De esta manera podremos hacer uso de la pegatina en nuestro móvil, y hacer los pagos que consideremos necesarios. No hay que asustarse, ya que nos pedirá el PIN cada vez que hagamos un pago y no habrá riesgo alguno.

Pegatina NFC | Tecnoexplora

¿Mi móvil tiene NFC?

Quizá no sepas si tu móvil tiene o no NFC. Comprobarlo es muy sencillo. Existen diversas aplicaciones en la Google Play Store o Apple Store que nos harán si saber si tenemos NFC o no en nuestro móvil, pero averiguarlo es tan fácil como desplegar el menú en nuestro teléfono móvil y ver si en las opciones cercanas a los datos móviles o WiFi se encuentra el símbolo del NFC con el mismo nombre, que nos permitirá activarlo o desactivarlo.

Si no tienes NFC… Soluciones alternativas

Tampoco hay mucho problema en no tener NFC, ya que existen muchas aplicaciones alternativas para hacer pagos instantáneos. Una de ellas es, por ejemplo, Bizum. La mayoría de establecimientos, comercios y servicios te permitirán pagar con Bizum hoy en día. Es tan fácil como dar tu número de teléfono y te llegará una petición para pagar, tan simple como eso.

Otra opción es también la archiconocida PayPal. Siguiendo el mismo método que Bizum, te llegará una solicitud de pago tan sólo dando tu correo electrónico o número telefónico. PayPal es utilizado, mayoritariamente, para el comercio online, aunque muchos comercios físicos también permiten el pago a través de esta cómoda aplicación. Quizá en grandes comercios no te dejen hacer pago con Bizum, pero sí en muchos sitios.

Así que no te preocupes si no tienes NFC, porque siempre podrás pagar con estas cómodas soluciones como son PayPal o Bizum, que cuentan con unas fuertes medidas de seguridad para evitar timos o robos.