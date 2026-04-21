CON DOS SENSORES DE 200 MEGAPÍXELES
El Oppo Find X9 UItra llega a España con una impresionante cámara Hasselblad
Será uno de los móviles más espectaculares de este 2026, y ya se ha estrenado en España derrochando calidad en su cámara.
Oppo ha presentado hoy en nuestro país su nuevo smartphone tope de gama, un buque insignia que redefine para la marca el concepto de cámara de alto nivel y profesional en un cuerpo delgado y compacto. La marca lanza un teléfono que se caracteriza sobre todo por la cámara Hasselblad más potente hasta la fecha, capaz de aglutinar las últimas tecnologías visuales y una resolución inédita en el mercado.
Precio y disponibilidad
El teléfono se posiciona en España como uno de los más caros de su categoría, pero a la vez presume de una de las fichas técnicas más espectaculares. Se estrena en nuestro país por 1699 euros, aunque quienes se hagan con él hasta el próximo 29 de abril, van a recibir muchos regalos. Podrán elegir entre diferentes regalos, como el Kit de imagen Hasselblad Limited, una tableta Oppo Pad 5, un Oppo Watch X3, unos auriculares Oppo Enco Clip 2 o un kit de adaptador de corriente SUPERVOOC de 100 W. Y sí o sí, nos llevamos de regalo una funda magnética Ultra Quicksand Shimmer.
Una bestia fotográfica
El nuevo tope de gama de Oppo destaca por contar con una cámara única en su gama, y es uno de los referentes instantáneos del mercado. Hasselblad ha diseñado a la medida de este teléfono cinco lentes bajo el sistema de cámara Hasselblad Master. Sin duda el aspecto más destacado de esta cámara lo encontramos en el teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom de 10x y zoom de calidad óptica de 20x, por lo que vamos a poder crear escenas espectaculares con sus capacidades.
Este espectacular teleobjetivo utiliza una estructura de periscopio con reflexión de prisma quíntuple, un sensor JNL personalizado con apertura f/3.5 y estabilización óptica por Sensor Shift, logrando eliminar el 99.999% de la luz dispersa. Se caracteriza por ser de las pocas cámaras en el mercado con dos sensores de 200 megapíxeles, incluyendo el sensor principal, que cuenta con un sensor Sony LYTIA 901 de 1/1.12 pulgadas y apertura f/1.5.
Comparte esa gran resolución con el sensor teleobjetivo 3x, de 1/1.28 pulgadas, Hyper Light Prism, apertura f/2.2 y enfoque macro. También ofrece un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como una cámara multiespectral True Color que se caracteriza por captar el balance de blancos con mayor precisión. Puede grabar vídeo en formato Dolby Vision HDR 4K a 60fps, así como grabar vídeo cinematográfico en resolución 4K a 120fps, mientras que es capaz de grabar en resolución 8K a 30fps.
Una ficha técnica a otro nivel
La pantalla de este teléfono es de alto nivel también, y bastante grande, con una diagonal de 6,82 pulgadas. Su tasa de refresco es elevada, de 144Hz, y su brillo pico alcanza los 3600 nits. Ofrece tecnología AMOLED y resolución QHD+, por lo que más no se puede pedir. A nivel de rendimiento también nos ofrece lo mejor y más potente en la actualidad. Como el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, refrigerado por una cámara de vapor y una Unidad Térmica Encapsulada para un rendimiento sin peligro de colapsos.
La batería no se queda atrás en este festín tecnológico. Porque como sus compañeros de gama, nos ofrece una enorme capacidad de 7050 mAh. Es compatible con carga rápida mediante cables SUPERVOOC de 100W y carga inalámbrica AIRVOOC de 50W. Además es resistente, gracias a las certificaciones IP66, IP68 e IP69, que le hacen resistente al agua y al polvo. Por último, se estrena con Android 16 bajo la capa ColorOS 16 de Oppo.
