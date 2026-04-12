Así puedes crear presentaciones con IA en cuestión de segundos
Una de las cosas que nos suele dar más miedo es enfrentarnos a una página en blanco, algo que es cosa del pasado gracias a plataformas como Gamma App. La cual nos permite crear presentaciones completas a partir de una frase, a continuación, te contamos cómo funciona.
Crea presentaciones con la ayuda de la Inteligencia Artificial
Algo que en el pasado suponía pasar horas frente a la pantalla del ordenador con la llegada de la inteligencia artificial se simplifica considerablemente, hasta tal punto que solo necesitamos escribir una frase para que de forma gratuita y sin necesidad de instalar nada, tengamos en cuestión de segundo todo lo que necesitamos.
Herramientas como Gamma app, son la evolución perfecta para todo tipo de usuarios incluso los que carecen de conocimientos previos tanto en diseño como en creación de páginas web, ya que además de presentaciones también nos ofrece la opción de generar otro tipo de documentos. Con un aspecto inmejorable, en el que se incluyen tanto texto como imágenes con una estructura profesional. Como si tuviéramos a nuestra disposición a un redactor y a un diseñador.
Una vez obtenemos el resultado tenemos la opción de editar y cambiar todo aquello que no nos guste o que no nos parezca adecuado. De manera que al añadir o quitar, el contenido se reajusta de forma automática para que no tengamos que hacerlo manualmente, con el ahorro de tiempo que esto implica.
Dispone de sistema de pago por créditos y de uso gratuito el cual nos ofrece una amplia variedad de servicios, desde el propio navegador web y sin necesidad de instalar nada. Lo que la hace muy atractiva para todo tipo de usuarios entre los que se encuentran emprendedores, estudiantes, Freeland o cualquier equipo cuya necesidad sea la de comunicar algo de forma rápida y eficiente.
- Para acceder de forma gratuita tendremos que introducir nuestro correo electrónico.
- Escribe de forma detallada lo que necesitas y pulsa el botón generar.
- En cuestión de segundos obtendrás el resultado.
- Revisa el contenido y pídela que añada lo que falta o quite lo que te sobre, incluyendo texto, imágenes, gif e incluso videos de YouTube para hacerlo más atractivo.
También tenemos la opción de cambiar el tema, seleccionando la paleta de colores o incluso la tipografía que usaremos en nuestro documento, por lo que podemos personalizar todos los aspectos de la misma, para no perder la identidad de marca o nuestro estilo. Puedes compartir todas tus creaciones con tus compañeros enviando un simple enlace de manera que podemos medir las visualizaciones e incluso colaborar con otros usuarios en tiempo real.
