El Motorola Edge 70 Pro es oficial: carga mega rápida y cámara nocturna

Uno de los móviles más esperados de la gama media de Motorola acaba de llegar al mercado. Se trata del nuevo Motorola Edge 70 Pro, un teléfono que presume de algunas características verdaderamente interesantes para la gama en la que se mueve. Un terminal que a nivel de diseño es prácticamente idéntico a sus compañeros de gama, pero que por dentro nos ofrece una ficha técnica completamente distinta, y con algunos aspectos a tener muy en cuenta.

Ficha técnica del nuevo Motorola Edge 70 Pro

Aunque en España ya tenemos tres modelos de esta gama Edge 70, ninguno de ellos es el modelo Pro que se acaba de estrenar en India, y que todos esperamos que llegue pronto a nuestro país. Un móvil que destaca en todas las facetas, empezando por la pantalla. Ya que ofrece un panel Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas y con resolución Super HD de 2772 x 1272 píxeles, nos brinda una gama de colores certificada por Pantone, toda una institución cuando hablamos de color.

Nuevo Motorola Edge 70 Pro | Motorola

Destaca por su potente tasa de refresco es de hasta 144Hz,mientras que alcanzar un brillo máximo de 5200 nits, garantizando una visibilidad ideal incluso bajo la luz solar directa más intensa. Integra la tecnología Water Touch, que ajusta la sensibilidad táctil de la pantalla para poder utilizar el teléfono sin problemas bajo la lluvia, al recibir salpicaduras o con los dedos húmedos.

En términos de rendimiento, cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 8500 Extreme, uno de los más potentes de la gama media, y que proporciona hasta un 25% más de rendimiento y un 30% más de eficiencia energética para ejecutar tareas complejas que otros de su categoría. Llega junto a 8GB o 12GB de memoria RAM LPDDR5X, ampliable de manera virtual mediante la función RAM Boost y cuenta con 256GB de almacenamiento ultrarrápido UFS 4.1.

En cuanto a la cámara de fotos, nos ofrece un sensor principal de 50 Megapíxeles Sony LYTIA 710 con estabilización óptica y tecnología Ultra Pixel. Lo acompañan una lente ultra gran angular y macro de 50 Megapíxeles, y una cámara selfie de 50MP. También permite grabar video en calidad 4K compatible con HDR10+ y a 60fps. A nivel de batería, también ofrece muy buenas prestaciones.

Ya que integra una potente batería de silicio carbono de 6500mAh, que proporciona hasta 51 horas de autonomía general, o hasta 29 horas de reproducción de video continuo. La carga rápida TurboPower es de las más veloces, con 90W de potencia. A nivel de conectividad ofrece 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4, así como NFC para pagos móviles o USB tipo C. Cuenta con certificación de grado militar MIL-STD 810H, así como las resistentes certificaciones IP68 y IP69.

Android 16 viene acompañado de la IA de Gemini, que está totalmente integrada en este nuevo smartphone de Motorola. De momento ha llegado a India, pero estamos seguros de que en cuestión de semanas terminará llegando a España, donde se convertirá una vez más en uno de los favoritos de los consumidores en la gama media.