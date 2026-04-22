El Redmi K90 Max ya es oficial: con batería de 8500mAh, 165Hz y un potente ventilador

Redmi ha presentado hoy su nuevo móvil tope de gama, que probablemente llegue a Europa en el futuro bajo la marca Poco, y que representa lo más avanzado entre esos móviles de gama alta que priorizan el rendimiento sobre la calidad de su cámara de fotos. Salvo en este último apartado, es evidente que el nuevo tope de gama de los chinos brilla con luz propia con algunas características inéditas en móviles de su categoría, lo que le confiere una gran personalidad propia.

Una bestia en rendimiento

Sin duda lo que llama más la atención de este teléfono es su combinación de procesador y batería. Esta última tiene una capacidad enorme, de 8500mAh, algo que hasta hace un par de años era básicamente inimaginable en una gama alta de este tipo. Viene acompañada además de una carga rápida igualmente muy potente, en este caso de 100W nada menos. A pesar de esa enorme batería, es un móvil delgado y liviano, gracias a la tecnología de silicio carbono.

El nuevo Redmi K90 Max | Redmi

El rendimiento es de los más potentes del momento, gracias al procesador MediaTek Dimensity 9500 con el que cuenta. Ya que es de los más potentes en este momento y similar a los Snapdragon 8 más modernos. Viene con nada menos que 16GB de memoria RAM, así como de 1TB de almacenamiento interno UFS 4.1, de los más rápidos en la actualidad, por lo que a nivel de rapidez debe ser una auténtica bala.

Este conjunto ha obtenido una espectacular puntuación en el test de rendimiento de Antutu, superando los 4 millones de puntos, algo al alcance de muy pocos móviles. Ese rendimiento puede desatar todo su potencial de forma segura gracias a que cuenta con una cámara de vapor de 6000 mm2, así como un ventilador integrado, absoluta primicia en el mercado de smartphones, que lleva a otro nivel la refrigeración.

Su pantalla ofrece una diagonal de 6,83 pulgadas, así como una resolución de 2722 x 1280 píxeles, en un panel de tecnología AMOLED. Es un panel fabricado por la firma china TCL. Puede ofrecer hasta 3500 nits de brillo pico, lo que no está nada mal. Además, la pantalla ofrece una tasa de refresco muy elevada, de 165 Hz, digno de un móvil gaming, lo que unido a su refrigeración nos hace pensar si no estamos ante un móvil muy orientado a jugar.

Su cámara de fotos ofrece un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Y viene acompañado de un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. Como veis, es una cámara correcta sin más, que podríamos describir como de relleno. Delante, la cámara selfie en la pantalla tiene un sensor de 20 megapíxeles. Es también un móvil muy resistente, ya que cuenta con todas las certificaciones necesarias que así lo atestiguan, como son las IP66, 68 y 69, frente al agua y el polvo. De momento se ha lanzado en China, donde su precio de partida es de 399 euros para la versión de 16GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno.