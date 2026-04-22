Por qué el eclipse total de Sol del 12 de agosto será diferente a todos

A diferencia de la mayoría de eclipses solares, que suelen observarse con el Sol alto en el cielo, el de agosto de 2026 se producirá cuando el astro esté muy cerca del horizonte. Este detalle, lejos de ser menor, cambiará por completo la experiencia visual: la luz será más cálida, el contraste más suave y el paisaje se teñirá de tonos anaranjados justo antes de que la Luna cubra por completo el disco solar.

Además, España se sitúa en una posición privilegiada dentro de la franja de totalidad, la zona desde la que el eclipse se verá en su fase completa, algo que no ocurría desde hace más de un siglo. Regiones del norte y del este peninsular, así como Baleares, podrán disfrutar de la oscuridad total durante unos minutos, mientras que en otras zonas, como el centro del país, el fenómeno será parcial.

Otro de los elementos diferenciales es el contexto social y científico que rodea al evento. Instituciones, centros educativos y administraciones llevan meses preparando actividades para acercar el eclipse a la población, desde talleres en colegios hasta observaciones públicas. A esto se suma el creciente interés turístico: muchas localidades ya se preparan para recibir visitantes que buscan uno de los mejores puntos de observación.

Sin embargo, los expertos insisten en que este carácter excepcional no debe hacer olvidar las precauciones. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños irreversibles en la vista, por lo que el uso de gafas homologadas será imprescindible incluso en un evento tan singular como este.

Con una mezcla de condiciones poco habituales, horario, localización y expectación social, el eclipse total de agosto promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más recordados en España en décadas. Un espectáculo que, para muchos, será irrepetible.