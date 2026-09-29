Filtrado el sorprendente diseño del Huawei Mate 90 con triple orificio en su pantalla

Huawei es una firma que habitualmente está acostumbrada a innovar en todos los aspectos de sus dispositivos. No solo a nivel de hardware, sino también de diseño. Ha sido tendencia durante años, con líneas que casi siempre se han anticipado al mercado. Y ahora parece que van en ese sentido, o al menos en uno muy diferente al de sus competidores. Y es que hemos conocido el diseño del futuro Huawei Mate 90, y no puede ser más sorprendente. Ya que cuenta con un elemento que nos parece único en su pantalla.

Tres orificios frontales

Desde luego, no habíamos visto nada igual hasta ahora, como mucho, vimos durante varios años cámaras duales frontales, que se alojaban en dos orificios de pantalla, normalmente ubicados en la esquina de esta, para ofrecer más posibilidades para componer las diferentes fotografías, grupales o individuales en forma de selfie. Pues bien, ahora hemos visto el diseño de este Huawei Mate 90, y nos han sorprendido con la evolución de esa cámara, ya que no se conforma con dos, y tiene tres orificios frontales en la pantalla.

Y no se trata de una filtración cualquiera, ya que viene de parte de uno de los filtradores más prestigiosos en el mercado chino, como es Digital Chat Station. Viniendo de él, podemos dar prácticamente por hecho que este será el diseño final del próximo tope de gama de la marca china. Y sin duda lo que más nos sorprende es ese triple orificio frontal, en la parte superior de la pantalla, centrado en ella, que aloja tres cámaras diferentes que nos ofrecerán distintas utilidades y puntos de vista.

La fuente los denomina como render de alta definición, y lo podemos ver en cuatro colores distintos, a los que les acompañan también diferentes fondos de pantalla a juego. Y el misterio detrás de este triple orificio es sencillo de entender, ya que ahí se van a alojar tanto la cámara selfie como los sensores de reconocimiento facial tridimensional. Es como si Apple se deshiciera de la isla dinámica y en su lugar dejara solo los orificios de cada lente y sensor.

Más allá de eso, ahora sabemos que la pantalla de este nuevo modelo es totalmente plana, que cuenta con esquinas redondeadas, así como unos biseles muy delgados, que ya son un rasgo casi imprescindible en los móviles de alta gama que se precien de serlo. También los lados del teléfono son más rectos ahora, lo que le da un toque mucho más premium respecto de anteriores generaciones.

Aunque no es la primera vez que Huawei usa este triple orificio, sigue siendo algo bastante sorprendente, ya que es algo que ningún otro fabricante se ha atrevido a hacer, y eso dota a sus teléfonos de una personalidad arrolladora en la gama alta. También hemos visto el diseño del Huawei Mate 90 RS, la versión más avanzada, y mientras el Mate 90 Pro Max tiene un diseño más clásico, con un gran módulo de cámara redondo, en el caso del RS tenemos, como es habitual, un diseño más deportivo, asociado a los códigos de los superdeportivos.