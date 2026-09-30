El nuevo HMD Vibe 2 Pro estrena cámara Sony por poco más de 100€

Aunque hace unas horas hablábamos de un nuevo móvil de HMD ultrabásico, ahora la firma ha lanzado un nuevo modelo de smartphone que nos ofrece unas excelentes prestaciones a un precio bastante accesible. Un terminal que desde luego puede ofrecer mucha versatilidad en la gama media, con unas características bastante solventes para el día a día del grueso de consumidores. Vamos a conocer sus prestaciones, porque no sería raro que lo veamos pronto en España.

Así es el HMD Vibe 2 Pro

Pues se trata del perfecto móvil de gama media, un teléfono extremadamente equilibrado que se posiciona en una zona accesible de esta gama. Es además un móvil muy agradable a la vista, con un módulo de cámara que tiene ciertas similitudes con los iPhone 18, gracias también a esa doble zona de color más oscurecida como la de los móviles de Apple, y con los sensores en diagonal, no es igual, pero desde luego se da un aire bastante similar.

HMD Vibe 2 Pro | HMD

A este diseño se une una pantalla de 6,78 pulgadas, con una resolución Full HD+, dentro de un panel de tecnología LCD, con una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que es una pantalla de calidad, con buena resolución y un movimiento muy fluido gracias a esa tasa. A esto hay que sumar también un procesador bastante potente para la gama media, como es el MediaTek Dimensity 6300, que es un chip que viene acompañado de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, un procesador de MediaTek que nos garantiza conectividad 5G.

Uno de sus grandes atractivos es que tiene una cámara de fotos de calidad. Con un sensor principal de 64 megapíxeles, firmado por Sony, un IMX682. Esta llega junto a un sensor auxiliar, que es una cámara macro de solo 2 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies y videollamadas es de 13 megapíxeles. En términos de batería, ofrece una buena capacidad, por encima de la media en esta gama.

Porque ofrece 6000 mAh, así como una potencia de carga de 33 W. Es un móvil que llega con Android 16 como sistema operativo, con una capa muy leve de personalización, que parece que contará con AOSP directamente. Cuenta con Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.2. Cuenta con una ranura para tarjetas microSD, así como conector minijac para auriculares y un lector de huellas integrado en el lateral. Por supuesto, tenemos tanto NFC para hacer pagos móviles como GPS para guiarnos hasta casa. Llega en tres colores, gris, verde eléctrico y morado. De momento, se ha lanzado en India, donde el precio de este nuevo HMD Vibe 2 Pro es de unos 139 euros al cambio.