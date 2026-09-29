El HMD 106 Pure es un móvil 2G "tonto" que apenas cuesta 10€

HMD sigue lanzando nuevos dispositivos en forma de teléfonos móviles clásicos, de esos que también llamamos tontos porque existen única y exclusivamente para hacer llamadas y enviar o recibir mensajes SMS, como los de toda la vida. Pero eso no les quita la gran utilidad que tienen para millones de personas de todo el planeta. Y es que este teléfono es la quintaesencia de lo que podemos entender por un móvil muy austero, como es el caso. Y es que se trata de un dispositivo muy básico, con un precio irrisorio, pero que no deja de ser un HMD, lo más similar a un Nokia que existe.

Así es el nuevo HMD 106 Pure

Como veis, el diseño es muy similar al de otros teléfonos de HMD más caros, pero notamos sobre todo en su pantalla que se trata de un móvil muy básico. Porque se pueden ver unos biseles de tamaño familiar, que desde luego son mucho más gruesos de lo que últimamente nos ofrece HMD en otros dispositivos de este tipo. Esta pantalla tiene una diagonal de 1,8 píxeles, y su resolución es muy limitada, de tan solo 120 x 160 píxeles, por lo que se trata de QQVGA, algo muy básico, como todo el teléfono.

HMD 106 Pure | HMD

Este móvil tiene un procesador Unisoc 6531E, obviamente muy básico, y limitado a gestionar las funciones de teléfono con la soltura justa, nada más podemos esperar. De hecho, es el mismo procesador visto en el HMD 102, otro modelo básico. La cámara de fotos trasera llega con una resolución también limitada, de 320 x 240 píxeles. Una cámara para salir del paso, y que en este caso sí que nos transporta a aquellos principios de siglo donde las cámaras móviles eran muy limitadas.

Tiene una batería pequeña, incluso para este tipo de móviles, de 1000 mAh, que, como ya es normal, es totalmente extraíble, como los Nokia de toda la vida. Cuenta con un bpara cargarlo, lo que nos puede dar pistas de que quizás pueda llegar más adelante a Europa. Y encontramos también un conector minijack de 3,5 mm, para conectar unos auriculares, y así escuchar las llamadas a través de ellos.

Tiene radio FM y una ranura microSD para ampliar el almacenamiento, que es extremadamente limitado en este modelo. Eso sí, hablamos de un móvil muy básico también a nivel de conectividad y redes móviles. Ya que es compatible solamente con 2G, nada de 3G, 4G o 5G, y eso, si las antenas se van apagando, puede ser un problema. Pero si tenemos en cuenta que es un teléfono móvil que se ha lanzado ahora en Pakistán, y por un precio de tan solo 8,79 euros al cambio, podemos perdonarle esas limitaciones. A cambio, nos brinda unos colores llamativos, como el verde o azul, así como una variante gris más sobria.