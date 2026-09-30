El RedMagic 12 Pro+ ya tiene fecha de presentación y diseño oficial

Hace unos días os contábamos los primeros detalles del que se espera sea el nuevo tope de gama de RedMagic, una de las firmas más prestigiosas cuando se trata de hablar de móviles gaming, y en este caso sin duda alguna hablamos del que podría ser el teléfono más avanzado en este segmento. Ahora por fin hay una fecha oficial para el lanzamiento de este nuevo smartphone, y de paso, vamos viendo detalles sobre su diseño, que nos avanzan un poco más lo que esperar de él de cara a ese momento.

¿Cuándo se presenta el RedMagic 12 Pro+?

Ya se sabía que este teléfono se iba a lanzar en el mes de octubre, pero ha sido ahora cuando hemos conocido la fecha exacta en la que el teléfono se va a poner de largo y ser presentado. Será el próximo 15 de octubre cuando el RedMagic 12 Pro+ sea una realidad en China, y cuando seguramente comencemos a conocer detalles sobre cuándo podría lanzarse en Europa y en España más adelante, algo que suele ocurrir en los últimos años.

Y el propio anuncio de RedMagic sobre la fecha, va acompañado de una imagen del nuevo teléfono de alta gama de la marca. Y ahí podemos ver que el teléfono es prácticamente un calco del RedMagic 11S Pro que tenemos actualmente a la venta en España, por lo que parece que en este sentido no va a haber diferencias notables, y que será un teléfono extremadamente similar, al menos en la parte exterior.

Aunque habrá un aspecto del diseño que sí va a ser diferente de su predecesor, como son los biseles de pantalla. Precisamente, uno de los teaser de RedMagic nos ha mostrado que los biseles serán mucho más delgados que en generaciones anteriores, por lo que será algo que notaremos al jugar, ya que la acción llegará al extremo del dispositivo sin dejar prácticamente bandas negras a su alrededor.

Además, se espera que este teléfono no sea solo más delgado que la anterior generación, sino que además será más ligero, por lo que para quienes pasen muchas horas jugando con él, van a notar cómo cansa menos sostenerlo entre las manos. Además, le acompañará un diseño de esquinas redondeadas, con gatillos también siguiendo esta forma, y por tanto haciendo más sencillo que nunca el agarre del smartphone.

La gran novedad a nivel de hardware de este teléfono será el nuevo y potente procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que es la nueva bestia de Qualcomm y que garantiza el máximo rendimiento con los juegos más exigentes. Por tanto, será un móvil en el que RedMagic va a hacer mejoras puntuales para que sea más cómodo y potente sin renunciar a un diseño aún más pulido.