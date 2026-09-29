La alternativa de Motorola al iPhone Duo será aún más compacta: diseño y características filtradas

No cabe duda de que el iPhone Duo se va a convertir en el gran lanzamiento tecnológico de 2026, un móvil que no solo va a revolucionar el segmento plegable, sino que también va a llevar a este modelo a ser el nuevo gran objeto de deseo de los seguidores de Apple. Y es así no solo porque sea el plegable de los de Cupertino, sino también porque estos han sabido captar la atención a pesar de llevar siete años de retraso respecto de Samsung, por ese curioso formato ancho. Ahora sabemos que Motorola va a hacer también el suyo, y hemos conocido por fin su aspecto y características.

Así será el Motorola Razr Flex

Ha sido el medio Android Headlines el que ha desvelado el diseño de este nuevo plegable de Motorola, que, a diferencia de su modelo Fold, contará con un factor de forma más parecido al iPhone. En la imagen podemos ver la parte trasera, donde se puede apreciar esa relación de aspecto más achatada. Vemos también un módulo de cámara donde hay dos sensores, y otras dos lentes más pequeñas, todo dentro de un módulo de cámara horizontal en forma de pastilla.

Vemos debajo el logotipo de Motorola y en la parte inferior la inscripción de razr. Se sabe ahora que el nuevo dispositivo se denominaría Motorola Razr Flex, siguiendo con la icónica denominación de los móviles plegables y de concha de la marca, que han sido algunos de los más legendarios de la historia. Pero también se han filtrado otros aspectos de este teléfono, como por ejemplo sus características técnicas.

Y es que contará con una pantalla plegable de 6,92 pulgadas, bastante más pequeña que la del iPhone Duo, con tecnología OLED y resolución de 2364 x 1728 píxeles. Además, su tasa de refresco será muy elevada, de 165 Hz. Fuera, la pantalla secundaria será aún más pequeña, de solo 4,97 pulgadas con resolución de 1140 x 1736. Por tanto, sin duda lo más llamativo es que el móvil es aún más pequeño que el de Apple.

A nivel de rendimiento, es un móvil que cuenta con el potente Snapdragon 8 Gen 5, no es el más potente de Qualcomm, pero sí uno de los procesadores más rápidos que existen. Este vendría acompañado de 12 GB de memoria RAM, así como 256 GB de almacenamiento interno. A nivel de cámara, Motorola lo equipará con una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles. Mientras que delante tendrá dos cámaras selfie de 32 megapíxeles, en sendos orificios en cada una de las pantallas.

Llegaría con una batería grande, pero no tanto como la competencia china, con 5000 mAh de capacidad, así como una potencia de carga de 25 W inalámbrica. Será más ligero que el iPhone Duo, con un peso de 215 gramos, así como unas dimensiones de 110 x 149 x 5.8 mm, parece que será más grueso que los de Apple o Samsung. Tendría lector de huellas en el botón de encendido lateral. Y este medio avanza que se lanzaría el próximo mes de diciembre, ya con Android 17 como sistema operativo. Un móvil que podría ser extremadamente popular en Estados Unidos, donde Motorola tiene mucho tirón todavía, como alternativa al Duo.