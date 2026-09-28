Así puedes acceder más rápido a tus dispositivos de Google Home desde un Pixel Watch

Los dispositivos inteligentes se han convertido en nuestros compañeros inseparables, en un principio fueron los móviles, ahora también lo son nuestros relojes. Estos no solo nos muestran la hora o controlan nuestra salud. También nos ayudan con otras tareas de la vida cotidiana. Es por ello, que a menudo necesitamos acceso directo a los dispositivos de nuestro hogar inteligente. A continuación te contamos cómo crear accesos directos a nuestros dispositivos preferidos en Google Home.

Crea accesos directos a tus dispositivos favoritos

En nuestro Pixel Watch se integra a la perfección el ecosistema de Google y sus aplicaciones. Una de las más destacadas es Google Home. A través de esta podemos controlar todos los dispositivos de nuestro hogar conectados compatibles. De manera que podemos usar el reloj como un auténtico control remoto de los mismos.

Acceso directo a tus dispositivos favoritos | TecnoXplora

No solemos hacer uso de los dispositivos con la misma frecuencia, tenemos la opción de seleccionar los que más usamos, de manera que siempre los tenemos a mano, también en el reloj. Es por ello, que tenemos la opción de añadir un widget con el dispositivo que más usamos o queremos tener siempre a mano.

Añadir es muy sencillo y podemos hacerlo directamente desde la pantalla del propio reloj, siguiendo los siguientes pasos:

Para poder seleccionar un determinado dispositivo, este tiene que estar marcado como favorito en Google Home , lo que tendremos que hacer desde nuestro teléfono móvil. pulsa sobre la pestaña “favoritos” y selecciona “ editar ”, selecciona los dispositivos que quieras que tengan un lugar privilegiado en tu pantalla.

, lo que tendremos que hacer desde nuestro teléfono móvil. pulsa sobre la pestaña y selecciona “ ”, selecciona los dispositivos que quieras que tengan un lugar privilegiado en tu pantalla. Desliza la pantalla del reloj lateralmente de izquierda a derecha y pulsa en el botón “+” Añadir nuevo widgets.

Añadir nuevo widgets. En el nuevo menú busca la opción Favoritos de Home.

Si tienes varias casas creadas, selecciona en la que se encuentre el dispositivo en cuestión.

Una vez seleccionada, aparecerán solo los dispositivos que estén marcados como favoritos .

. Selecciona el que quieras añadir .

. Una vez creado el widget, aparecerá en el carrusel de widget a los que accederemos deslizando la pantalla lateralmente.

Este se colocará el último, aunque tenemos la opción de reorganizarlos y cambiar el orden en el que aparecen. Para ello mantendremos unos segundos pulsada la pantalla, en la parte inferior, aparecen dos flechas las cuales debemos usar para mover el widget hacia delante o atrás, dependiendo de dónde quedamos ubicarlos. Del mismo modo podemos eliminar aquellas tarjetas que no queramos, pulsando el botón menos que aparece junto a cada una de las tarjetas. Una vez terminamos de solo tenemos que pulsar la corona o tocar la pantalla para salir del modo edición.