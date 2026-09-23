Ya conocemos la potente batería del RedMagic 12 Pro+

Ayer os dábamos los primeros detalles del futuro móvil tope de gama de RedMagic, el que será sin duda el próximo móvil de gaming más potente del mercado. Este terminal contará no solo con un diseño más pulido, ligero y delgado, sino que ofrecerá la máxima potencia posible en un espacio más reducido. Todo un reto que el fabricante debe haber conseguido superar a tenor de los anuncios que está haciendo alrededor de este esperado smartphone de la marca.

Más potencia y autonomía

La nueva filtración apunta a que el nuevo teléfono de la firma china contará con una batería de altos vuelos. Tanto es así que contará con una gran capacidad de 8400 mAh, y no solo eso, contará con la máxima potencia de carga, de 120 W, y por tanto tiempos de carga razonablemente cortos a pesar de su gran capacidad. La carga inalámbrica es mucho más potente que la de otros teléfonos con cable, ya que nos ofrece 80 W nada menos de potencia máxima.

Este RedMagic 12 Pro+ será además un móvil extremadamente potente, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que acaba de lanzarse al mercado con los principales móviles topes de gama presentados la semana pasada. Gracias a él nos ofrecerá la mayor potencia posible para jugar en un teléfono que además promete ser más ligero y delgado que nunca. También presumirá de unos biseles de pantalla mucho más delgados que sus predecesores, de tan solo 0,96 mm, lo que es prácticamente nada, el espacio entre la pantalla y el marco del teléfono.

Por tanto, el móvil gaming más potente de 2027 contará no solo con todo este potencial, sino con la capacidad de limitar el sobrecalentamiento en un cuerpo más delgado y menos pesado, que por tanto deja menos espacio a los componentes, algo de mucho mérito si en la realidad es así.

También hemos conocido que RedMagic hará limpieza en esta gama con el nuevo lanzamiento, ya que no habrá ni RedMagic 12 Pro, por lo que solo tendremos disponibles las versiones más potentes de este teléfono, nada intermedio. Así que estamos ante un teléfono que será extremadamente potente y, en términos de diseño, un auténtico tope de gama con acabados premium y un factor de forma ultra innovador.

En un móvil gaming, la refrigeración suele ser una de las piedras angulares, y en este teléfono no lo es menos. Este será uno de los aspectos más importantes dentro del nuevo RedMagic 12 Pro+, y a lo que contribuirá ese nuevo chip de Qualcomm que ofrece mucho más potencial por un consumo de energía mucho más contenido. Es de esperar que se presente en unos días, y que antes de terminar el año lo podamos tener por España. Actualmente, el RedMagic 11S Pro se vende en España desde 799 euros, un precio realmente atractivo para todo lo que nos ofrece a nivel de rendimiento y diseño.