El Motorola Edge 70 Fusion se filtra antes de presentarse esta misma semana

Motorola está preparando el lanzamiento de su próximo gran móvil de gama media. Los Fusion son modelos muy bien valorados por los usuarios, y parece que están a solo unas semanas de convertirse en realidad. Eso es al menos lo que hemos conocido ahora, gracias a una nueva filtración, que apunta a que la firma de Lenovo está ultimando los detalles del lanzamiento de este teléfono. Y de paso también nos confirma sus características, que parecen más fiables que nunca ya que tenemos el lanzamiento realmente cerca.

¿Qué sabemos sobre él?

Pues este nuevo teléfono de Motorola será uno de los más avanzados de la marca, y es algo que desde luego tiene mérito para tratarse al fin y al cabo de un terminal de gama media. Entre otras cosas, tendrá el honor de ser el primer móvil con un sensor Sony LYT-710, que es capaz de ofrecernos una resolución de 50 megapíxeles y evidentemente una mejor calidad de imagen en todos los entornos.

Ahora estamos conociendo numerosos detalles que confirman las características de este teléfono antes de que se presente esta misma semana, el próximo 28 de febrero, el último día del mes. La cámara de este terminal, gracias a los nuevos sensores tendrá un buen rendimiento con poca luz y mejores resultados en la grabación de vídeo. Además de este sensor trasero, presumirá de un sensor delantero de 32 megapíxeles.

Respecto de su pantalla, tendrá un panel AMOLED de resolución 1.5K, así como tasa de refresco de 144Hz, elevada para la media de este segmento, pero ya habitual en los teléfonos de gama media premium de Motorola, algo que dota de mayor suavidad al movimiento de la pantalla, y multiplica la sensación de fluidez y rapidez. Tendrá un brillo máximo de 5200 nits, así como compatibilidad con HDR10+. También podremos usarla incluso con los dedos húmedos.

Una de las características estrella será la batería, con una capacidad de nada menos que 7000 mAh, y una potencia de carga de 68W, que sin duda alguna convierte a este teléfono en uno de los más avanzados de su gama, y con una mayor autonomía. Todo ello además en un grosor de solo 7,99 mm, algo impensable en otro momento con una batería tan grande. No obstante, parece que el lanzamiento de este teléfono se va a hacer en varios capítulos, empezando por este día 28 de febrero y siguiendo por el próximo 2 de marzo, día en el que Motorola ha asegurado que desvelará más características de este esperado teléfono de gama media.

Es de esperar que una vez se presente, ya que será en India, en cuestión de semanas pueda llegar también a Europa y por tanto a nuestro país. Un modelo que sin duda los consumidores van a recibir con los brazos abiertos, por su excelente relación de prestaciones y precio, ubicándose en la gama media más avanzada de la marca, y con un diseño que ya es inconfundible.