El peligro oculto de las caricaturas con ChatGPT: por qué compartirlas en redes puede poner en riesgo tus datos

En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de caricaturas generadas con inteligencia artificial. Miles de usuarios han compartido versiones animadas de sí mismos creadas a partir de fotografías reales o conversaciones con herramientas como ChatGPT. Lo que a simple vista parece un simple juego visual esconde, sin embargo, varios riesgos que no todos conocen.

El primer problema está en los datos que se utilizan para generar estas imágenes. En muchos casos, los usuarios suben fotos reales de su rostro y mantienen conversaciones previas con la inteligencia artificial. Esa información no solo sirve para crear la caricatura, sino que puede ser utilizada para entrenar y mejorar los modelos de IA, quedando almacenada y reutilizada en el futuro según las condiciones del servicio.

Esto significa que rasgos faciales, forma de expresarse, gustos o intereses personales pueden pasar a formar parte de los sistemas de entrenamiento de estas plataformas. Aunque los datos se traten de forma automatizada, los expertos recuerdan que una vez compartidos, el control sobre ellos es limitado.

A este riesgo se suma otro menos visible: los metadatos. Las imágenes generadas o compartidas pueden incluir información técnica oculta, como la fecha de creación, el dispositivo utilizado o incluso la ubicación aproximada. Al publicarlas en redes sociales, estos datos pueden quedar expuestos sin que el usuario sea consciente.

Según los expertos, esta combinación de información puede facilitar estafas personalizadas, suplantaciones de identidad o incluso acoso online, especialmente si las imágenes se viralizan o caen en manos de terceros malintencionados.

Por todo ello, los expertos recomiendan extremar la precaución al sumarse a este tipo de tendencias. Entre las medidas básicas, aconsejan no utilizar fotografías reales o sensibles, evitar compartir conversaciones personales y revisar las políticas de privacidad de las herramientas de inteligencia artificial antes de usarlas.