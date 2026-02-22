Confirma cuántos años de actualizaciones le quedan a tu Xiaomi, POCO o Redmi

Si tienes un teléfono de Xiaomi, sabrás que su política de actualizaciones es de las mejores. Además, su gama de dispositivos Xiaomi, POCO y Redmi siempre son de los primeros en recibir la correspondiente actualización con novedades cada vez que sale una nueva versión Android.

Sin embargo, ningún dispositivo es eterno. Todos los móviles tienen una fecha de caducidad en lo que a soporte se refiere, y la propia compañía ha publicado en su web oficial las fechas EOL (End of Life), el momento en el que dejan de recibir tanto grandes versiones de HyperOS como parches de seguridad.

Si tienes un Xiaomi, Redmi o POCO y te preguntas cuánto tiempo le queda de vida oficial, esta es la lista actualizada con los modelos ordenados por los que antes dejarán de actualizarse.

Cuándo me quedaré sin actualizaciones en mi teléfono Xiaomi

El Xiaomi 12T | Xiaomi

Los primeros modelos en decir adiós a las actualizaciones son los Xiaomi 12 y derivados, lanzados hace ya varias generaciones. Pero veamos el listado completo.

Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro: 17 de marzo de 2026

Xiaomi 12 Lite: 1 de julio de 2026

Xiaomi 12T y Xiaomi 12T Pro: 13 de octubre de 2026

Xiaomi Pad 6: 10 de julio de 2026

Xiaomi 13 Lite: 2 de marzo de 2027

Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro: 8 de marzo de 2028

Xiaomi 13 Ultra: 12 de junio de 2028

Xiaomi 13T y Xiaomi 13T Pro: 4 de octubre de 2028

Xiaomi 14: 25 de febrero de 2029

Xiaomi 14 Ultra: 15 de marzo de 2029

Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro: 26 de septiembre de 2029

Xiaomi MIX Flip: 18 de julio de 2029

Xiaomi Pad 7 y Pad 7 Pro: 1 de marzo de 2028

Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Ultra: 1 de marzo de 2031

Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro: 24 de septiembre de 2031

Cuándo me quedaré sin actualizaciones en mi teléfono Redmi

El Redmi A2 | Xiaomi

La familia de dispositivos Redmi es la más amplia, y ya conocemos cuándo se quedarán sin actualizaciones.

Redmi 12C: 10 de marzo de 2026

Redmi A2 y A2+: 24 de marzo de 2026

Redmi Note 12 5G: 23 de marzo de 2026

Redmi Note 12 Pro: 20 de abril de 2026

Redmi 13C: 10 de noviembre de 2026

Redmi Note 12: 23 de marzo de 2027

Redmi Note 12 Pro 5G y Note 12 Pro+ 5G: 23 de marzo de 2027

Redmi Note 12S: 10 de mayo de 2027

Redmi 12: 16 de junio de 2027

Redmi 12 5G: 1 de septiembre de 2027

Redmi A3: 21 de febrero de 2027

Redmi 14C: 26 de septiembre de 2028

Redmi Note 13 y Note 13 5G: 15 de enero de 2028

Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G y Note 13 Pro+ 5G: 15 de enero de 2028

Redmi Note 14 5G: 9 de enero de 2029

Redmi Note 14 Pro: 15 de enero de 2029

Redmi Note 14 Pro 5G: 30 de enero de 2029

Redmi Note 14 Pro+ 5G: 1 de enero de 2029

Redmi 15: 22 de septiembre de 2029

Redmi 15 5G: 1 de agosto de 2029

Redmi A5: 30 de abril de 2029

Redmi 15C: 28 de agosto de 2031

Redmi 15C 5G: 30 de septiembre de 2031

Redmi Note 14: 1 de marzo de 2031

Redmi Note 15 y Note 15 5G: 15 de enero de 2032

Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G y Note 15 Pro+ 5G: 15 de enero de 2032

Redmi Pad 2 y Pad 2 4G: 15 de junio de 2032

Cuándo me quedaré sin actualizaciones en mi teléfono POCO

POCO F5 Pro | POCO

Por último, si tienes un teléfono POCO, estas son sus fechas para que sepas hasta cuándo se actualizarán.

POCO F5 y F5 Pro: 9 de mayo de 2026

POCO C65: 6 de noviembre de 2026

POCO X5 5G: 6 de febrero de 2027

POCO M6 Pro: 11 de enero de 2028

POCO X6 5G y X6 Pro: 11 de enero de 2028

POCO F6 Pro: 22 de mayo de 2028

POCO F6: 23 de mayo de 2028

POCO C75: 26 de septiembre de 2028

POCO M6: 5 de junio de 2028

POCO X7 Pro: 7 de enero de 2029

POCO M7 Pro 5G: 9 de enero de 2029

POCO X7: 30 de enero de 2029

POCO Pad M1: 22 de septiembre de 2029

POCO M7: 19 de agosto de 2031

POCO C85: 28 de agosto de 2031

POCO F7 Pro y F7 Ultra: 27 de marzo de 2031

POCO F7: 24 de junio de 2031

POCO F8 Pro y F8 Ultra: 26 de noviembre de 2031

POCO M8 5G y M8 Pro 5G: 8 de enero de 2032

Si tu móvil está cerca de su fecha EOL, seguirá funcionando con normalidad, pero dejará de recibir parches de seguridad y nuevas versiones de HyperOS. Por lo que, aunque podrás utilizarlo, iguas es mejor actualizar y disfrutar de una mayor seguridad.