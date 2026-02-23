Este es el color que sustituirá al ya icónico naranja en los iPhone 18

Pocos colores se habían convertido en tan populares para un iPhone en los últimos años como es el caso del naranja que acompaña a los iPhone 17 Pro. Este color sin duda alguna ha revitalizado la imagen de la gama, y de alguna manera es parte del éxito de esta gama, que ha brindado a Apple sus mejores resultados en un trimestre récord en la venta de smartphones. Ahora toca pensar en la nueva gama, la de los iPhone 18, y como es habitual, será otro color el elegido para liderar su atractivo. Ahora este color se ha filtrado, y es evidente que lo va a tener difícil para mantener el nivel.

¿Cuál es el nuevo color?

El rumor no viene de cualquier filtrador, sino del analista más importante del mercado de Apple, como es Mark Gurman. Este ha avanzado cuál será la estrategia de colores de los californianos respecto de los nuevos iPhone 18 que llegarán el próximo mes de septiembre. Según este analista, Apple ha elegido un nuevo color rojo intenso para vestir a los iPhone 18 Pro y Pro Max. De momento es la opción más sólida, mientras Apple sigue trabajando en el desarrollo de estos nuevos modelos, que no entrarán en producción hasta más o menos el comienzo del próximo verano.

El nuevo color rojo intenso, imaginamos que con esa descripción será tan eléctrico como el naranja que ha triunfado este año. Muchos han visto en el color naranja un sinónimo de estatus que muchos se han lanzado a comprar en masa. También le da al iPhone 17 un aspecto de teléfono más todoterreno y de aventura, cuando precisamente esta generación se ha erigido por ser la más resistente, con una mayor resistencia a los golpes y arañazos en su pantalla, y en su construcción general.

Con este color rojo intenso Apple tendrá la difícil tarea de superar la expectación que ha generado ese tono naranja tan intenso y que ha definido a nivel visual a toda la gama.

Más novedades de los iPhone 18

Junto con esta interesante novedades alrededor del acabado de los iPhone 18, hemos conocido también nuevas características para estos modelos, concretamente centradas en su cámara selfie. Y es que ahora otro medio, en este caso chino, ha avanzado que la cámara selfie de los iPhone 18 Pro contaría con unas características renovadas respecto de las del iPhone 17 Pro.

Como buenos modelos Pro deben contar siempre con las mejores especificaciones en todas sus vertientes, y en este caso avanzan que la cámara selfie frontal va a contar con un sensor renovado. Tanto es así que la actual cámara frontal de 18 megapíxeles podría pasar a contar con una resolución de 24 megapíxeles, una mejora notable que seguramente notaremos en otros aspectos, no solo la resolución. Es de esperar que también mejore sus características para obtener un mejor rendimiento en situaciones de poca luz, que es donde todas las cámaras suelen sufrir.