NUEVO PROCESADOR
MediaTek confirma oficialmente el gran potencial del Oppo Find X9s
El nuevo móvil de Oppo se lanzará en unas semanas, y ahora conocemos de manera oficial cuál será su potente procesador.
Publicidad
El fabricante chino de chips, MediaTek, ha confirmado hoy que el inminente tope de gama compacto de Oppo va a contar con un gran potencial, tal y como han recordado al hablar del procesador con el que contará este teléfono. Será el primero en montar su chip más potente, y por tanto será garantía del mejor rendimiento del mercado en su categoría, sobre todo cuando hablamos del potencial gráfico que acostumbran a ofrecer estos procesadores de MediaTek.
¿Qué procesador va a llevar?
MediaTek ahora ha hecho una publicación donde ha hablado de su nuevo y más reciente procesador. Se trata del MediaTek Dimensity 9500s, que es la evolución de los actuales chips de alta gama del fabricante, y que han confirmado que ofrecerán un plus de potencia. Concretamente este nuevo procesador debutará en los Oppo Find X9s, como detalla el fabricante, por lo que será incluso más potente que sus compañeros de gama, los Oppo Find X9 que montan los Dimensity 9500.
Este nuevo procesador es una auténtica bestia de rendimiento, con una GPU Immortalis-G925 de 12 núcleos, y una velocidad de hasta 1,61 Ghz, por lo que seguirá ofreciendo un espectacular rendimiento en juegos exigentes, más incluso que sus predecesores. Algo que además vendrá muy bien al resto del teléfono, que parece va a ser uno de los más potentes de la marca china para este año 2026, si atendemos a sus prestaciones filtradas.
¿Qué esperamos del Oppo Find X9s?
Esta bestia de Oppo se está guardando una espectacular ficha técnica, que no solo destaca por este gran procesador de última generación, sino también por un apartado fotográfico sencillamente extraordinario. Y es que se espera que su cámara sea de las primeras en contar con dos sensores de 200 megapíxeles, tanto en el procesador principal como en el teleobjetivo de periscopio.
Aunque también estamos conociendo algunas características contradictorias en este sentido, que hablan de tres sensores de 50 megapíxeles traseros. Uno de los aspectos más llamativos es que este teléfono tendrá un tamaño más compacto que sus compañeros de gama, se estima que la pantalla podría moverse entre las 6,3 y 6,5 pulgadas, siendo más compacto que los Find X9 que hemos conocido hasta ahora.
Y como era de esperar a pesar de ser más compacto tendrá una batería enorme. Esta contaría con una capacidad de más de 7000mAh, con una potente carga rápida de 100W. Sobre su diseño, será similar al del resto de Find X9, aunque con una disposición del módulo algo diferente. Porque en este caso dejará de ser cuadrado con esquinas redondeadas a rectangular con las esquinas también redondeadas.
Será por tanto más parecido en este sentido a tantos móviles de POCO con ese aspecto, o a los propios iPhone 17 Pro que lo han adoptado ahora. En las imágenes que se han filtrado de él podemos ver el gran sensor de periscopio en la parte inferior izquierda de este teléfono. Se espera que este esperado teléfono se lance en China el próximo mes de marzo, ya queda muy poco.
Publicidad