Motorola confirma más características de su Edge 70 Fusion

Es uno de los móviles de gama media más esperados del momento, el futuro Motorola Edge 70 Fusion. Este nuevo teléfono llegará para ofrecer unas prestaciones muy solventes en la gama media más premium, y a la vez brindarnos una relación de prestaciones y precio más atractiva para el consumidor. Su lanzamiento se producirá esta misma semana, se espera para el próximo 28 de febrero. Y ahora Motorola ha confirmado más características importantes.

Nuevos colores y mucho potencial

Motorola ha presumido de la nueva paleta de colores de estos teléfonos, que una vez más contarán con tonalidades PANTONE, que garantizan que responden a una tonalidad de color concreta y reflejada en esta prestigiosa gama de colores. Concretamente se trata de los tres colores Pantone Silhouette, Pantone Blue Surf, y Pantone Country Air. Unos colores muy agradables a la vista, dos de ellos en tonos verdes y azul claro.

Además los tres tienen una textura inspirada en el cuero, por lo que podemos decir que ofrecen un acabado de cuero vegano, de ese cuero que lo parece, pero que en realidad no lo es, aunque el tacto sea muy parecido. Otras características que han confirmado son una resolución 1.5K en su pantalla, que además presumirá de una tasa de refresco de 144Hz. Dentro de esta pantalla encontraremos también una cámara de fotos frontal de 32 megapíxeles.

Mientras que a nivel de cámara, tenemos un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles y un macro. Este teléfono contará también con una batería muy grande, que Motorola ha confirmado tendrá una capacidad de 7000mAh, mientras que se cargará con una potencia máxima de 68W, que ayuda bastante a que una batería tan grande se cargue en un tiempo razonablemente corto. Además, parece que será un teléfono bastante delgado, con solo 7,99 mm, por lo que desde luego parece que no va a importar que su batería sea tan grande.

Por supuesto se estrenará con Moto AI, la IA de Motorola que promete seguir ofreciendo funciones cada vez más útiles e integradas perfectamente en la capa de personalización de Motorola, que como sabéis se caracteriza por contar precisamente con un aspecto muy puro respecto del Android base. Esperamos que estrene Android 16 como sistema operativo. Y el lanzamiento comenzará a desvelarse desde el próximo 28 de febrero, y se espera que en India se extienda hasta el 2 de marzo.

Aquí en España podría llegar a lo largo de la primavera, si es que Motorola no decide presentarlo directamente en el MWC de Barcelona 2026, que sería lo más lógico y ahora mismo nos parece lo más probable. Un móvil que despierta muchas pasiones y que desde luego no va a defraudar a los seguidores de la marca.