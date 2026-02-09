El iPhone 17e mantendrá su percio a pesar de estrenar tecnología MagSafe

Se ha abierto la veda de las filtraciones alrededor del iPhone 17e, la segunda generación del teléfono accesible de Apple, que sin duda alguna, todo apunta a que al final va a terminar siendo una actualización de bastante nivel. Ahora el analista de cabecera de Apple, Mark Gurman, ha vuelto a dar nuevos detalles sobre lo que podemos esperar de este smartphone cuando se presente, algo que como conocimos hace unos días, podría producirse a lo largo de este mes de febrero.

Más novedades para el iPhone 17e

Sin duda, la mayor novedad que se ha filtrado ahora alrededor del esperado teléfono de Apple es la compatibilidad con MagSafe. Como sabéis, este es un método de carga inalámbrica que utiliza tecnología magnética para alinear el cargador con el teléfono sin esfuerzo. Por tanto, el iPhone 17e contaría con uno de estos sistemas, lo que le permitiría utilizar los centenares de accesorios existentes en el mercado que son compatibles.

Esta es otra característica que equipara a este modelo con sus compañeros de gama más avanzados. Otra de las novedades será el procesador Apple A19, el mismo de los iPhone 17, que vuelve a representar el compromiso de la compañía con este modelo, aunque sea el más barato y accesible de cuantos ofrece. Además de este procesador, volverá a apostar por el chip C1 que ya estrenó el pasado año en absoluta primicia dentro de la gama, y que era el primer módem diseñado por Apple.

Y en esta nueva generación tendremos también precisamente novedades en este aspecto, con la última tecnología de conectividad de Apple. Y algo que destaca Gurman, es que, a pesar de las mejoras, Apple mantendrá el precio de su teléfono más asequible para mantenerlo en los 599 dólares. Recordemos que, si es así, lo normal es que en España el precio sea el mismo, de 709 euros.

Es algo a destacar sin duda en un mercado que espera dos estrategias por parte de los grandes fabricantes frente a la crisis de la memoria RAM. Por un lado sabemos que hay algunos que van a mantener los precios, pero recortando características, principalmente reduciendo la cantidad de memoria de sus teléfonos o eliminando los que cuentan con más RAM de sus gamas.

O bien directamente optarán por aumentar los precios. Aquí parece que Apple optará por mantener el precio con mejores prestaciones. Pero lo que no vamos a saber, porque normalmente Apple no lo desvela oficialmente, es si la memoria RAM del iPhone 17e se verá recortada respecto de su predecesor, eso es algo que no sabremos fácilmente, y quizás Apple podría sortear así la carestía de la memoria.

Sea como fuere, se espera que el iPhone 17e sea una realidad este mismo mes de febrero, y que se presente el próximo día 19, lo que quiere decir que la próxima semana podría ser una realidad, a partir de una nota de prensa, porque nadie espera que se monte una Keynote para este nuevo modelo, que retendrá el notch en forma de ceja en lugar de apostar por una isla dinámica.