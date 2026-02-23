Los Redmi A7 serán los futuros POCO C81, y están a la vuelta de la esquina

Redmi está trabajando en una nueva gama de móviles asequibles, en los futuros Redmi A7, que por lo que conocemos ahora parece que están bastante cerca de ser una realidad. Estos podrían llegar al mercado español como POCO C81, y convertirse en uno de los modelos más asequibles de la marca. Vamos a conocer los detalles que se acaban de filtrar de ellos para hacernos una idea de lo que esperar y cuando esperarlos.

Lo que se acaba de filtrar

Ahora hemos conocido que el Redmi A7 acaba de recibir una nueva certificación, en este caso la nueva NBTC de Tailandia, donde se ha dejado ver con el modelo 26020RNB4A, y no es el único lugar. Ya que se ha dejado ver también en la certificación EEC, dejando claro que será un teléfono 4G y que prescindirá de la conectividad 5G. Ambos modelos, el Redmi A7 y el A7 Pro llegarían a occidente como los POCO C81 y C81 Pro.

Sobre las características que nos ofrecerán, esperamos que lleguen con procesadores bastante básicos, al menos la versión 4G, que contaría con un Unisoc T7250, que estaría acompañado de 4GB de memoria RAM. Sobre la pantalla ofrecería un panel de 6,9 pulgadas de diagonal y una resolución HD+. La pantalla contará con tecnología LCD, así como con tasa de refresco de 120Hz.

El almacenamiento interno llegaría hasta los 128GB, por lo que en este sentido contará con unas características bastante justas. La cámara de fotos llegaría con un sensor principal de 50 megapíxeles, así como una cámara frontal para selfies de 13 megapíxeles. La batería sería bastante grande, y contaría con una capacidad de 6000mAh, al menos en esta categoría será de las más grandes junto con algunos modelos de Vivo, como el V70 Lite, que la supera por poco.

Esta se cargaría con una potencia de 15W, bastante humilde en todo caso. El predecesor de estos teléfonos es el POCO C71, que se lanzó al mercado el pasado mes de abril, por lo que desde luego estaría cerca de recibir a este sucesor. Si nos fijamos en sus características, podemos observar que el procesador era el mismo que se ha dejado ver ahora en las certificaciones. Mientras que la pantalla tendría un tamaño bastante similar igualmente.

Donde se nota una mayor mejora es en la batería, que en ese caso era de 5200mAh, y en el nuevo modelo como hemos visto llega hasta los 6000mAh. También crecería la resolución del sensor principal de su cámara de fotos, por lo que sin duda alguna, se encuentran buenas novedades en esta nueva generación que pueden convencer a muchos consumidores a apostar por este modelo. A esto habrá que sumar una nueva edición de Android, quizás Android 16, pero en su Go Edition, diseñada para los smartphones más básicos del mercado en cuanto a prestaciones.