Cómo activar las notificaciones de un contacto aún teniendo el móvil en silencio

El teléfono móvil se ha convertido en un básico del día a día, sin embargo en algunas ocasiones puede llegar a ser un incordio. Cuando estamos en una reunión o un momento importante no queremos que nos suene el móvil, teniendo que ponerlo en modo silencio para evitarlo. Esta solución es la mejor para evitar este problema, pero nos limita a la hora de recibir llamadas que realmente nos interesan.

Hay numerosas ocasiones en las que queremos evitar ciertas llamadas o mensajes bien porque queremos desconectar del móvil o simplemente no nos apetece. Pero la dependencia creada actualmente con los dispositivos tecnológicos hace que muchas personas estén intranquilas sin estar pendiente de ellos por si en cualquier momento, surge algún inconveniente.

Aunque al poner el móvil en silencio no puedes escuchar las llamadas ni las diferentes notificaciones, existe una forma de conseguir que no lo haga siempre. Puedes lograr de manera muy sencilla que el teléfono no silencie a contactos específicos, para así recibir llamadas pero solo de ciertos contactos.

Si quieres conseguir que el móvil te envíe notificaciones de una persona en concreto, lo primero que debes hacer es buscar su número de teléfono. Entra en la agenda de contactos y busca el número de la persona en cuestión. Una vez lo hayas encontrado debes entrar en el apartado “tono” y desde ahí buscar "excepción por emergencia".

Una vez hecho esto, aunque tu teléfono esté en modo silencio, podrás recibir notificaciones de este contacto. Este cambio se mantendrá hasta que desactives la opción dentro de la agenda de tu móvil, por lo que puedes activarlo únicamente para momentos puntuales.

De esta manera, puedes "desconectar" de aquello que no te interesa dejando que únicamente te lleguen aquellas notificaciones, llamadas o mensajes importantes que realmente nos interesan.

