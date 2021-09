WhatsApp: podrás reportar mensajes concretos de un contacto específico

Durante las últimas semanas os hemos contado que WhatsApp había modificado su proceso para poder reportar a usuarios. Y que en los casos que fuera necesario, es posible que la app de mensajería pudiera leer varios mensajes para poner en contexto nuestra “acusación” hacia un contacto sobre una determinada conversación que podría violar los términos de uso de la app. Ahora sabemos que la app de mensajería permitirá ser mucho más concisos y directos con los mensajes que podremos reportar a la aplicación sobre determinados contactos, de tal forma que el proceso sea mucho más directo.

Nuevo proceso más específico

Una vez más desde WABetaInfo han podido acceder a nuevas funciones de WhatsApp, concretamente para la beta 2.21.190.12 en Android, que ha recibido una interesante función relacionada con el reporte de otros usuarios por un uso inadecuado de la app. Básicamente esta nueva funcionalidad permite reportar a un mensaje concreto de un usuario específico. Esta nueva función se diferencia de la que hasta ahora ofrecía WhatsApp por defecto. En ella se podía acceder a los últimos mensajes de un chat, para poder poner en contexto la conversación.

En este caso podemos elegir un mensaje concreto para que este pueda ser leído y analizado por parte del equipo de WhatsApp. De hecho, podremos elegir nosotros mismos los mensajes que se van a enviar a WhatsApp para que sean revisados. Por tanto, la principal diferencia es que con este modo no se envía parte de la conversación reciente, sino solo aquello que nosotros queramos enviar. Algo que de todas maneras salvo en casos muy concretos no deberíamos hacer, ya que podríamos perder cierta credibilidad o legitimidad respecto de la veracidad de la acusación. Ya que siempre la otra parte podrá enviar otros mensajes para poder defenderse en caso de que no esté claro el mal uso de los términos de la app.

Por tanto, será una funcionalidad más para este modo de reporte de comentarios, que sin duda es bastante útil. Ya que permite a muchas personas denunciar de una manera discreta los mensajes inapropiados que han recibido dentro de la red social por parte de otras personas. Actitudes que pueden ser sancionadas por WhatsApp con suspensiones temporales o permanentes de sus cuentas si se demuestra que ha habido abusos o mensajes vejatorios hacia las demás personas por parte de un usuario de la app de mensajería.

Estando en fase beta todavía, es de esperar que esta función llegue pronto a todos los usuarios, de tal forma que quizás después de unas semanas o meses, probablemente antes de acabar el año, podamos hacer esto en cualquier versión de WhatsApp. En la imagen compartida, se puede leer que un mensaje concreto ha sido enviado a WhatsApp para que sea comprobado, a la que vez que recuerda que este mensaje no será notificado. Una función que por tanto permitirá reportar sin dejar a la vista tantos mensajes de nuestro chat como para llegar a considerarlos como una conversación, pudiendo ser más específicos tanto con el mensaje como en el emisor de este.