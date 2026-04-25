Así puedes darle un toque cinematográfico a los vídeos que grabas con tu Google Pixel

Con el paso del tiempo y los avances en la tecnología, vemos cada día como procesos para los cuales se requerían equipos especializados y amplios conocimientos en una materia, ahora es posible conseguirlo directamente con nuestro teléfono móvil. Esto es lo que sucede con el efecto borroso en los videos o Bokeh. A continuación, te contamos cómo conseguir este efecto con nuestro Pixel 10a.

Configura el desenfoque cinematográfico en tu Pixel 10a

Además de grabar en modo cine, el recién llegado móvil de Google, no ofrece la opción de editar el video y ajustar el enfoque después de haberlo grabado. Esto es posible gracias a los mapas de profundidad. De manera que además de capturar el color y el movimiento, al utilizar múltiples lentes y procesadores es capaz de calcular de forma constante la distancia tridimensional de cada elemento que se encuentra dentro de la escena. Lo que nos ofrece un archivo dinámico que conserva los datos de profundidad, lo que hace posible variar el punto focal durante la postproducción.

Editando video en Google Fotos desde un Pixel 10a | TecnoXplora

Editar la profundidad de campo es un proceso muy sencillo, y que además no supone la destrucción del archivo original, ya que siempre podremos volver al estado original, para ellos, solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Abre el vídeo desde la galería de tu dispositivo, pulsa sobre la opción editar.

desde la galería de tu dispositivo, pulsa sobre la opción editar. A medida que avanzamos por la línea de tiempo, nos mostrará los sujetos que están desenfocados, los cuales los identifica remo marcados con un cuadrado.

los cuales los identifica remo marcados con un cuadrado. De manera que, si queremos que la atención se centre en una persona en el fondo de la pantalla, solo tenemos que tocar sobre esta.

De forma automática, se creará una transición de enfoque suave.

Para que de forma automática el sistema cambie el enfoque cada vez que ese sujeto entre en escena, mantendremos pulsado sobre este hasta que aparezca “bloqueo de enfoque”

Para ajustar la apertura del diafragma, localiza el icono de la “f”.

Pulsando sobre este aparecerá un control deslizante que permite ajustar el desenfoque deslizando el dedo hacia arriba o abajo, en función de si queremos aislar al sujeto o por el contrario queremos una visión nítida de todo el conjunto.

deslizando el dedo hacia arriba o abajo, en función de si queremos aislar al sujeto o por el contrario queremos una Una vez tenemos el efecto deseado solo tenemos que guardar y confirmar los cambios.

Para que el resultado sea del todo profesional es importante evitar los fondos caóticos y con baja iluminación. Ya que el mapa de profundidad digital, no es del todo efectivo en estas condiciones y puede que los bordes de los objetos se vean artificiales, perdiendo realismo. Qué podamos aplicar cambios sobre la profundidad de campo una vez grabados los videos es una herramienta de lo más versátil. Ya que podemos tomar las decisiones de forma tranquila y meditada en el sofá de nuestra casa. Consiguiendo el impacto visual y emocional, guiando al espectador hacía lo que realmente es importante, y todo sin dejar de ser un clip casero.