Alexa+ ya está disponible en España, y es gratis para los usuarios Prime

Ya es una realidad, la nueva versión de Alexa llega a España para ofrecernos una forma más natural de hablar con el asistente. Y es así porque se trata de una nueva actualización que lleva la inteligencia artificial generativa a nuestros hogares. Es la gran renovación del asistente que estábamos esperando, y que por fin nos ofrece una verdadera interacción con una Alexa que es más inteligente que nunca, y puede razonar de una manera más cercana a nosotros y entender nuestras inquietudes.

Conversaciones naturales y fluidas

Si algo nos ha irritado de hablar con la Alexa tradicional, así como con otros asistentes de primera generación, es que se limitaban a buscar en la red unos resultados literales a las preguntas que les hacíamos. Lo que en muchos casos nos brindaba respuestas ridículas y con poco sentido, y situaciones un tanto esperpénticas. Aunque esa tecnología fue revolucionaria hace prácticamente una década atrás, la IA generativa ha cambiado para siempre el tablero de juego.

Y la nueva Alexa que trae Amazon hoy a España, ofrece todo eso, sobre todo una conversación fluida y natural, más cercana a lo que experimentaríamos con una persona de carne y hueso, similar a los modos Live de Gemini o ChatGPT. Ahora con la nueva Alexa podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra y cambiar sobre la marcha la dirección de la conversación, mientras el asistente comprenderá perfectamente lo que queremos decirle o pedirle.

Pero eso no es todo, aunque es la novedad más importante, ya que ahora también vamos a poder delegar tareas en Alexa+, para que las ejecute por nosotros de forma autónoma, algo que se suele conocer como IA agéntica, y esta modalidad del nuevo asistente es algo que se le acerca bastante. También este nuevo asistente se va adaptando a nosotros, nuestras preferencias, necesidades, y recuerda cuáles son nuestros gustos y adapta sus respuestas a ellos.

En el caso de España se integrará con varias apps y plataformas populares, como Amazon Music, Spotify o Apple Music, mientras que podremos hacer incluso reservas a través de The Fork. En el futuro se irán uniendo muchas más plataformas.

¿Cuánto cuesta?

Pues bien, Amazon ha anunciado hoy que la nueva Alexa tiene un precio mensual de 22,99 euros, aunque eso sí, muy importante, es totalmente gratis para los clientes Prime de Amazon. Por lo que si tienes alguna de sus suscripciones, ya podrás comenzar a disfrutar del asistente sin pagar nada adicional.

Según Amazon, quienes compren uno de los dispositivos compatibles, ya que no lo son todos, podrán unirse al acceso anticipado de Alexa mientras configuramos el dispositivo. Eso sí, de momento el acceso anticipado no parece disponible para todos, y debemos mostrar nuestro interés en utilizarlo desde este enlace web.

¿Qué dispositivos son compatibles?

Pues más de lo que cabría pensar, porque el listado que ha mostrado Amazon es bastante extenso. Tenemos los Amazon Echo 8 y 11 más recientes, los Amazon Echo Dot Max, Amazon Echo Studio de última generación, Amazon Echo Show de 5, 15 y 21 pulgadas de última generación, Amazon Echo Spot de última generación, Echo Dot de última generación, así como los Fire TV Stick 4K Select, 4K Plus, 4K Max y Cube. Con todos ellos tendremos la opción de acceder de forma anticipada a Alexa+. Otra cosa es cuándo realmente llegue a nuestros dispositivos, eso no lo ha aclarado todavía Amazon, pero oficialmente, ya está disponible en nuestro país.