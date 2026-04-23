Nuevos DJI Lito y Lito X1, drones para principiantes casi “imposibles” de estrellar

Si hay algo que teme quien se inicia en el mundo de los drones y se ha gastado un dinero respetable en adquirirlos, es sufrir un accidente en el primer o segundo vuelo. Esto suele ser frustrante, y la principal razón por la que muchos lo dejan prematuramente. Pero ahora DJI se ha propuesto que iniciarse en este mundillo sea más sencillo que nunca, y gracias a la tecnología. Y es que los nuevos DJI Lito y Lito X1, ofrecen detección omnidireccional de obstáculos y mucho más por un precio muy ajustado.

Precio y disponibilidad

El DJI Lito estándar está disponible por 339 euros ya en España, mientras que el pack vuela más con el mando DJI RC-N3 tiene un precio de 479 euros. Por otro lado el DJI Lito X1 se ha puesto a la venta en 419 euros, mientras que el pack vuela más con el mando DJI RC 2 tiene un precio de 579 euros.

Nuevo DJI Lito | DJI

Los nuevos Mini de DJI

Esta nueva gama llega para sustituir a los míticos modelos Mini de DJI; que como estos nuevos, destacaban por un tamaño y peso muy reducidos, de menos de 249 gramos para no tener que lidiar con la complicada burocracia en la mayoría de casos. Básicamente hablamos de dos modelos extremadamente parecidos entre sí, ya que son más las características que comparten que las que no.

Por ejemplo, los dos proporcionan una experiencia de vuelo de largo recorrido con un tiempo máximo de vuelo de 36 minutos utilizando la batería estándar, que incluso puede extenderse hasta 52 minutos mediante la Batería de Vuelo Inteligente Plus. También comparten una transmisión de vídeo estable con un alcance de hasta 15 km y tecnología Wi-Fi 6 QuickTransfer para transferir archivos al teléfono a velocidades de hasta 50 MB/s.

Otros de los aspectos destacados son la integración de ActiveTrack 360°, esa función que permite fijar un sujeto, a personas, bicicletas, etc. para poder seguirlo automáticamente a velocidades de hasta 43 km/h, y lo mejor de todo, esquivando obstáculos. Además ofrecen modos modos de grabación automáticos como MasterShots, Hyperlapse y QuickShots.

¿En qué destaca el Lito X1?

Este modelo ofrece otras funciones más avanzadas, como un sensor más grande de 1/1.3 pulgadas con 48 Megapíxeles. Además puede grabar videos en 4K a 60fps con HDR y a 100fps a cámara lenta, y es compatible con el perfil de color profesional D-Log M de 10 bits. Hace mejores vídeos y fotos en escenas nocturnas. Y también ofrece 42 GB de almacenamiento interno, lo que no está nada mal.

Otro aspecto importante es que cuenta con detección de obstáculos omnidireccional reforzada con un sensor LiDAR frontal. Esto evita accidentes en todas las direcciones, ya que puede detectar el obstáculo y evitarlo automáticamente.

¿Y el Lito 1?

Este es el modelo más accesible, y a cambio por un precio menor nos ofrece un sensor de 1/2 pulgada, capturando fotos de 48 Megapíxeles, que se pueden escalar hasta 8K y vídeo 4K a 60fps y 100fps. A diferencia del X1, no incluye soporte HDR ni perfil D-Log M de 10 bits. Un dato importante es que también tiene detección de obstáculos omnidireccional, por lo que también será casi imposible accidentarse, pero en este caso no consta de sensor LiDAR, por lo que perderá algo de precisión.