El Xiaomi Mix Fold 5 contará con una característica única

Los móviles plegables van a dar un enorme salto de popularidad este año. Y es que Apple se va a estrenar con el primer iPhone plegable el próximo mes de septiembre, o seguro, antes de que acabe el año. Muchos analistas vaticinan que esta llegada al mercado plegable de Apple aumentará las ventas del segmento en un 20%. Por eso los diferentes fabricantes están apurando a toda velocidad sus apuestas para poder aprovechar esa nueva ola del iPhone, que seguro atraerá a muchos consumidores. Ahora hemos conocido que Xiaomi pondrá toda la carne en el asador con este plegable, brindándole un componente único en el segmento plegable.

Procesador exclusivo para el Xiaomi Mix Fold 5

Xiaomi ya trabaja en su nuevo tope de gama plegable, con estilo Fold de libro, y aunque no parece que vaya a adoptar el formato más ancho que ha estrenado Huawei y que preparan tanto Samsung como Apple, sí que va a darle un toque exclusivo a su nuevo plegable. Ahora el medio Ximitime ha desvelado que Xiaomi planea contar en este teléfono con un procesador exclusivo, y fabricado por la misma firma china. Este móvil tendría la denominación Q18 interna, así como un nombre en clave Lhasa, y se habría dejado ver en la base de datos de Mi Code.

Este aparece como el dispositivo con modelo 2608BPX34C, que ya se ha visto previamente en una base de datos de IMEI, por lo que parece ya un teléfono consolidado en esos órganos donde es necesario estar presente para poder comercializarse normalmente. Lo interesante es que en estas apariciones que ha hecho el presunto dispositivo plegable, llegaría con un nuevo procesador.

Este sería el XRing 03, la tercera generación del procesador propio de Xiaomi, que eso sí, se habría saltado la segunda, cosas de Xiaomi. Recordemos que el Xiaomi 15S contó con este procesador cuando se lanzó durante el pasado año. Sobre su fecha de lanzamiento con este procesador se especula con que pueda llegar a estar disponible a comienzos del mes de julio, justo antes de que Samsung presente sus nuevos plegables en su característico segundo evento Unpacked del año.

Al tiempo se han filtrado algunas características de uno de sus compañeros de gama, como es el Xiaomi 17 Max, que será el modelo más avanzado de la gama. Este contaría con una pantalla grande, rozando las 7 pulgadas, y quedándose en las 6,9 pulgadas de diagonal. Por otro lado, contaría con una resolución 1.5K. A nivel de prestaciones ofrecería las mejores especificaciones, como un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

También se estrenaría con una gran cantidad de memoria RAM, 16GB, así como hasta 1TB de almacenamiento interno. Una de las características más interesantes sería la capacidad de la batería, que sería de 8000mAh, siendo de las más grandes en un móvil tope de gama, si no la que más. Además tendría 100W de carga rápida con cables y de 50W sin cables. En términos de cámara, llegaría con un potente sensor principal de 200 megapíxeles. Mientras que le acompañaría un ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como un sensor telefoto de 50 megapíxeles de periscopio. La cámara delantera tendrá un sensor de 50 megapíxeles.