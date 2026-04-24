El Vivo Y6 5G es oficial con una batería de más de 7000mAh

La firma china Vivo sigue aumentando su portfolio de teléfonos asequibles y muy bien equipados. El último de ellos es el Vivo Y6 5G que se acaba de lanzar en China, y que nos ofrece una ficha técnica equilibrada y muy versátil. La gama Y lleva años en España, y por tanto no hay que descartar que más pronto que tarde pueda llegar a nuestro mercado. Vamos a conocer todos sus detalles y esa gran batería de la que presume este nuevo gama media asiático.

Ficha técnica del nuevo Vivo Y6 5G

Este nuevo teléfono llega con una perfecta ficha técnica de pura gama media. No hay más que ver cuál es su procesador, un Snapdragon 4 Gen 2, que como sabéis es uno de los chips de gama media más equilibrados del mercado. Este viene acompañado con 8GB y 12GB de memoria RAM, así como de 128GB o 256GB de almacenamiento interno, segúin la variante.

El nuevo Vivo Y6 5G | Vivo

Su pantalla tiene una diagonal de 6,75 pulgadas, mientras que su resolución es HD+, con un panel de tecnología LCD, y unos muy respetables 120Hz, algo normalmente reservado para otro tipo de smartphones de gamas más altas. Su nivel de brillo es de 1200 nits. Respecto de la ca´mara de fotos, el teléfono llega con un solo sensor trasero de 50 megapíxeles, así como una cámara para selfies de 8 megapíxeles.

Sin duda alguna su mejor característica es la batería ya que esta tiene una capacidad notable, de nada menos que 7200mAh. Esta batería se puede cargar con una potencia de 44W, lo que no está nada mal desde luego, aunque para una de este tamaño quizás se pueda quedar un poco corto, solo un poco. El teléfono se estrena con Android 16 bajo la capa de OriginOS 6. Y es un teléfono bastante resistente.

Ya que cuenta con certificaciones IP68 e IP69, las máximas frente al agua y el polvo. Así como certificaciones frente a caídas de hasta 1,7 metros, donde nos garantizan que no sufrirá daños, al menos importantes. También cuenta con puerto de infrarrojos, algo que vemos normalmente en otros móviles chinos y que es bastante práctico en casa para controlar multitud de dispositivos.

Por último recordar que el nuevo Vivo Y6 5G tiene unas dimensiones de 166.64 x 78.43 x 8.39 mm, mientras que su peso es de 219 gramos, algo elevado, pero nada si tenemos en cuenta que su batería es de las más grandes de su categoría. Todo ello a un precio bastante competitivo, ya que este nuevo Vivo Y6 5G se estrena en China con un precio que parte de los 225 euros, para la versión básica de 8GB+128GB. Mienras uqe la versión de 8GB+256GB tiene un precio de 249 euros al cambio. Por último la versión más avanzada, de 12GB+256GB, se ha estrenado en ese país por unos 275 euros al cambio.