Edita videos como un profesional con esta aplicación

Gracias a nuestros teléfonos móviles inmortalizar cualquier momento en cualquier lugar es posible, ya sea con una foto o un vídeo. Los cuales podemos editar posteriormente. Para ello, ya no hace falta usar programas profesionales de vídeo, ya que podemos hacerlo nosotros mismos desde nuestro móvil con la ayuda de aplicaciones como Kinemaster, a continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de esta aplicación.

Así es Kinemaster la herramienta de edición de vídeo definitiva

Editar los videos, ya sea para subirlos a nuestras redes sociales, incluyendo música o bien para eliminar todo aquello que no nos gusta, buscando el mejor resultado es de lo más sencillo. Tanto es así que no hace falta siquiera tener conocimientos en este campo. Se trata de una potente herramienta de edición de vídeo compatible tanto con iOS como con Android en la que podemos no solo editar, sino que también podemos crear videos de alta calidad. La app, es muy sencilla de usar, ya que cuenta con una interfaz muy intuitiva, al alcance de todos los usuarios.

Editando video con Kinemaster | Kinemaster

La app nos ofrece una amplia selección de funciones profesionales, entre las que se encuentra la posibilidad de trabajar con múltiples capas de vídeo, al igual que el uso de imagen, efectos y textos, con los que darles a nuestros videos un aspecto cuidado y profesional. Desde la aplicación el usuario tiene la opción de cortar, unir o ajustar clip de video al mismo tiempo que aplican filtros, incluyen transiciones o efectos especiales para mejorar la calidad visual de sus composiciones.

Además, podemos hacer uso de sus plantillas de video de tendencias predefinidas, con las que crear videos especiales. Al mismo tiempo que puedes compartirlas con otros usuarios. Tenemos la opción de guardar nuestros proyectos en la nube para seguir editando desde cualquier otro dispositivo. Además de permitirnos compartirlos con nuestros amigos a través de enlaces desde aplicaciones de Messenger, Facebook, Snapchat, WeChat o WhatsApp.

Una de las funcionalidades por la que destaca, es además del trabajo por capas, es la que podemos visualizar la línea de tiempo a pantalla completa, desde cualquier dispositivo. Lo que nos facilita en gran parte el trabajo, evitándose tener que usar de forma obligatoria un PC. Algo que se agradece. Una aplicación que incluye además filtros basados en la inteligencia artificial al mismo tiempo que permite el uso de música libre de derechos. Además de la versión móvil, la aplicación cuenta con otras versiones compatibles con otros dispositivos como pueden ser tablets u ordenadores, y del mismo modo su uso es completamente gratuito.

Una vez hemos completado la edición de nuestros proyectos, podemos exportarlo en distintas calidades y formatos, lo cual nos permite compartirlos de una forma directa en las diferentes plataformas, según nuestras necesidades. Algunas de las compatibles son plataformas tan populares como YouTube, Instagram o TikTok. En resumidas cuentas, se trata de una solución de lo más versátil con la que se ven satisfechas las necesidades tanto de creadores de contenidos amateur como profesionales.