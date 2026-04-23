El síntoma temprano de Alzheimer que puedes detectar al ver la televisión

Un gesto cotidiano como ver la televisión podría revelar una señal temprana de demencia, según advierten expertos en salud cerebral. Tal y como revela el medio Mirror, notar que algo tan habitual como usar el mando a distancia resulta confuso puede ser uno de los primeros indicios de deterioro cognitivo.

La demencia es un síndrome asociado al deterioro progresivo del cerebro. Sus efectos pueden incluir pérdida de memoria, cambios de comportamiento y dificultades en la movilidad. Aunque es más frecuente en personas mayores de 65 años, sus primeros síntomas pueden confundirse fácilmente con el envejecimiento normal.

Sin embargo, los especialistas subrayan que hay diferencias importantes. Es habitual que con la edad la memoria o la velocidad de pensamiento se ralenticen, pero cuando estos cambios empiezan a interferir en la vida diaria, podría haber un problema mayor detrás.

Uno de los signos más llamativos es la dificultad para realizar tareas cotidianas que antes se hacían de forma automática. Por ejemplo, no saber cómo usar el mando de la televisión que se ha utilizado durante años o sentirse perdido al manejar electrodomésticos comunes. Esto ocurre porque enfermedades como el Alzheimer pueden afectar la capacidad del cerebro para procesar información y seguir secuencias de pasos.

Los expertos insisten en que tener olvidos ocasionales no es necesariamente preocupante. No obstante, si estos episodios se vuelven frecuentes, recomiendan llevar un registro de los síntomas y consultar con un médico para evaluar la situación.

Además de este síntoma frente al televisor, existen otras señales de alerta a las que conviene prestar atención:

Olvidar eventos recientes o citas importantes.

Dificultad para planificar o resolver problemas habituales.

Problemas para encontrar las palabras adecuadas al hablar.

Confusión sobre el tiempo o el lugar.

Cambios en la percepción visual o espacial.

Colocar objetos en lugares inusuales y no recordar haberlo hecho.

Tomar decisiones poco acertadas o inusualmente arriesgadas.

Aislamiento social o abandono de actividades habituales.

Cambios en el estado de ánimo, la personalidad o la confianza.

La demencia no forma parte del envejecimiento normal. Por ello, ante cualquier sospecha, es fundamental acudir al médico lo antes posible para identificar la causa y actuar a tiempo.