La Policía Nacional revela el truco definitivo para decir adiós a las llamadas SPAM

La Policía Nacional ha publicado un vídeo en sus redes en el que aconseja dos funciones del iPhone para evitar las llamadas SPAM y evitar que el teléfono suene cuando recibimos llamadas de números ocultos o que no están en la agenda.

Tal y como explican, la primera alternativa es activar la opción "Solicitar motivo de llamada": con esta función, las llamadas de números no guardados no hacen sonar el teléfono; en su lugar, la persona que llama debe grabar su nombre y el motivo de la llamada. El iPhone transcribe ese mensaje y permite al usuario decidir si contestar o no.

La segunda opción es simplemente silenciar las llamadas de números desconocidos. Si se activa, el dispositivo no sonará ante llamadas ocultas o no guardadas y éstas irán directamente al buzón de voz.

Aún así, otros expertos advierten que si esto puede ser una ayuda, no es del todo tan infalible. Hoy en día, los ciberdelincuentes son muy listos y no todas las estafas llegan necesariamente de números desconocidos. A veces pueden llegar haciéndose pasar por entidades conocidas o incluso de un contacto.

En definitiva, resolver el problema de los números ocultos puede ayudar a no tener que recibir tantas molestias de este tipo, pero no debería considerarse una solución a los fraudes.