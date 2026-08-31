Cuidado con la estafa de la falsa nómina: así funciona este engaño

A finales de mes es habitual recibir correos relacionados con la nómina, documentación laboral o comunicaciones del departamento de Recursos Humanos. Precisamente esa rutina es la que están aprovechando de nuevo los ciberdelincuentes para intentar colar malware en los ordenadores de sus víctimas.

O esto es lo que se desprende del último informe de ESET España y donde ha alertado de una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que utiliza una supuesta nómina como cebo.

El objetivo final no es únicamente conseguir que pulses sobre un enlace, sino instalar un troyano bancario diseñado para hacerse con información sensible y credenciales relacionadas con servicios financieros.

Un correo de Recursos Humanos es el comienzo de la estafa

El ataque recupera una estrategia que ya se había detectado anteriormente, aunque sus responsables han realizado algunos cambios en la infraestructura utilizada para intentar esquivar los sistemas de seguridad.

Para que sepas como funciona, esta estafa comienza con un mensaje que aparentemente procede del departamento de Recursos Humanos de la empresa. En el correo se informa al trabajador de que ya tiene disponible su nómina y se incluye un enlace desde el que supuestamente puede consultarla.

Un hacker | Foto de Clint Patterson en Unsplash

El gancho resulta especialmente efectivo porque llega coincidiendo con fechas próximas al cobro del salario, cuando recibir este tipo de comunicaciones no resulta extraño. Según explica ESET, al pulsar sobre el enlace no vas a acceder a ningún documento oficial de la empresa. En su lugar, serás redirigido a una página fraudulenta preparada por los atacantes desde la que se ofrece la descarga de un archivo comprimido.

La compañía de ciberseguridad indica que los delincuentes están empleando nuevas direcciones bajo el dominio secureserver[.]net, modificando así parte de la infraestructura observada en campañas anteriores.

El archivo descargado puede parecer relativamente inofensivo, pero en su interior aparecen diferentes ficheros, incluyendo instaladores legítimos de software junto con archivos HTA cuyos nombres hacen pensar que contienen la nómina que estabas esperando. Cuando se ejecutan estos archivos, aparece en pantalla lo que parece ser una actualización de seguridad. Mientras la víctima piensa que el ordenador está realizando un proceso legítimo, el código malicioso trabaja en segundo plano.

El objetivo es instalar un troyano bancario preparado para robar credenciales, con especial interés por los datos relacionados con servicios financieros. Así que estamos ante una estafa de lo más peligrosa. ¿La fuente de toda esta estafa? Según ESET, todo apunta a grupos de ciberdelincuentes brasileños, que desde hace años utilizan diferentes familias de troyanos bancarios para lanzar ataques contra víctimas de España y Latinoamérica.

Así que mucho cuidado si recibes un correo electrónico de recursos humanos con tu nómina. Mejor revisar que la fuente del correo es veraz y evitar abrir archivos sospechosos.