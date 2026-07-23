La nueva generación del económico MacBook Neo dará un gran salto de potencia

El MacBook Neo ha sido otro acierto de Apple, no solo porque sea el portátil más barato de la marca, sino porque han conseguido diseñar un dispositivo muy diferente a los de su competencia, y además, lo han hecho adaptándolo de verdad a las necesidades de su público objetivo. Un éxito total que bien se merece una secuela, que ya está preparando Apple, es algo que sabíamos desde hace tiempo, pero del que ahora conocemos más detalles interesantes, que nos indican por dónde va a crecer este portátil.

Ganará en potencia

Y como no podía ser de otra forma, estas informaciones provienen de Mark Gurman, el analista más cercano al entorno de Apple y que escribe en Bloomberg, donde ha compartido su visión del futuro MacBook Neo. Concretamente, ha desvelado que será un modelo más potente, eso es algo que esperábamos, obviamente, pero que se confirma con las palabras de este analista.

Porque anticipa que llegará con el nuevo procesador Apple A19 Pro, básicamente el mismo que ofrecen los iPhone 17 Pro, y por tanto, un chip muy solvente que dará un salto de calidad en el rendimiento que puede ofrecer este portátil. Será la principal novedad de esta nueva generaciíon, ya que la primera versión de este Neo ha llegado al mercado con procesador Apple A18 Pro, que ofrece un rendimiento similar al de los iPhone Pro, pero en tamaño grande, con una pantalla de 13 pulgadas.

Así que será un salto de calidad importante al aportar un rendimiento superior al de la primera generación, y adaptado a lo que esperamos de un dispositivo pensado para hacer trabajos ofimáticos, ver contenidos y hacer tareas moderadamente exigentes. Porque recordemos que este es el verdadero secreto del éxito del Neo, que al usar uno de estos chips, no solo es más barato, sino que además es extremadamente silencioso al no necesitar un ventilador que disipe el calor, igual que no lo necesitamos en un iPhone Pro.

Aunque no han dicho nada al respecto, es de esperar que la memoria RAM también crezca en este modelo, hasta los 12 GB respecto de las actuales 8 GB. Aunque la crisis de costes de este componente podría condicionar estos planes de Apple. En cualquier caso, si nos fijamos en que para ejecutar lo último de Apple Intelligence pueden ser necesarias hasta 12 GB, los de Cupertino pueden dar finalmente el paso.

Respecto de su lanzamiento, se espera que pueda presentarse en la segunda mitad de 2027, por lo que todavía hay margen para que Apple siga puliendo la ficha técnica de este portátil. Y por supuesto, el precio debería seguir siendo uno de sus grandes atractivos, o el mayor. Aunque con la carestía de la memoria no nos extrañaría ver un salto hasta los 899 euros desde los 799 euros actuales, no sería raro, porque no solo Apple, sino otros muchos fabricantes, han optado por estas subidas para mantener márgenes.