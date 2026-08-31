2026/2027
Estos son los nombres de las borrascas y DANAS que podrán afectar a España esta temporada
Para que una borrasca o DANA sea nombrada, se tienen en cuenta principalmente los avisos previstos por vientos muy fuertes, lluvias, nevadas y otros fenómenos adversos.
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La nueva temporada de borrascas y DANAS ya tiene nombre. Desde este 1 de septiembre, la población puede consultar la lista de nombres que recibirán estos fenómenos meteorológicos que puedan provocar un gran impacto en España y otros países del suroeste de Europa.
La lista ha sido acordada entre los países que forman parte del mismo grupo meteorológico que la AEMET: España, Francia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. En total, se han elegido 21 nombres, que alternan entre masculinos y femeninos y que han sido seleccionados para que puedan pronunciarse fácilmente en los distintos idiomas.
Que una borrasca aparezca en los mapas meteorológicos no significa que vaya a recibir un nombre. Solo se nombran aquellas que pueden provocar fenómenos meteorológicos de gran impacto y que obliguen a activar avisos importantes en amplias zonas.
Para que una borrasca o DANA sea nombrada, se tienen en cuenta principalmente los avisos previstos por vientos muy fuertes, lluvias, nevadas y otros fenómenos adversos. En concreto, se considera que puede tener el suficiente impacto cuando se prevén avisos naranjas o rojos por viento o por lluvias y nevadas intensas, junto con determinados avisos por viento.
Poner nombre a estos fenómenos tiene dos objetivos principales. Por un lado, facilita que la población identifique rápidamente un temporal y conozca su posible gravedad. Por otro, permite identificarlo con mayor facilidad cuando los expertos analizan el episodio meteorológico una vez ha terminado.
Estos son los nombres de las borrascas para 2026/2027
- A — Adam
- B — Bruna
- C — Charles
- D — Diane
- E — Eric
- F — Flora
- G — Gabriel
- H — Heloise
- I — Igor
- J — Julia
- K — Kevin
- L — Lola
- M — Michel
- N — Nathalie
- O — Oscar
- P — Paola
- R — Rafael
- S — Sandra
- T — Thomas
- V — Vera
- W — Walter
Como en temporadas anteriores, no se utilizan todas las letras del abecedario. Algunas, como la Q o la U, quedan fuera porque existen pocos nombres que comiencen por ellas y que sean fáciles de utilizar en los distintos idiomas de los países participantes.
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