Pulseras asequibles e inteligentes para volver "a tope" a la rutina posvacacional

Al igual que enero, septiembre es el mes de los nuevos propósitos, sobre todo en lo que a actividad física se refiere. Ya sea la vuelta a los entrenos tras el verano o a empezar la actividad en el gimnasio. Sea cual sea nuestra situación, no puede faltarnos una pulsera con la que medir nuestro proceso. A continuación te damos algunas recomendaciones.

Pulseras de actividad para retomar tu rutina

Unos dispositivos diseñados para monitorizar nuestros progresos a la vez que hacen el seguimiento de nuestra salud en todo momento. De manera que llevaremos el registro diario de nuestros entrenos. Algo necesario para mantener la constancia y ver los resultados. Algo que podrás hacer con la ayuda de estas cuatro opciones.

Las nuevas Fitbit Air | Google

Comenzamos por la Fitbit Air, el modelo diseñado por Google destaca por estar libre de pantalla. Esta monitoriza los parámetros de salud en segundo plano durante las 24 horas del día, pero sin mostrarnos ningún dato. Entre sus funciones se encuentran el registros de los niveles de oxígeno en sangre, la frecuencia cardiaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), el nivel de recuperación física así como los datos de sueño. Los datos recogidos se sincronizan con nuestro teléfono y a los que podemos acceder a través de la app Google Health. Además incluye funciones inteligentes, que nos ayudan a maximizar nuestros entrenamientos, obteniendo datos biométricos precisos. Con una autonomía de una semana con una sola carga.

La nueva Huawei Band 11 | Huawei

Otra muy buena opción la encontramos en la Huawei Band 11, la cual nos ofrece un panel AMOLED de 1,62 pulgadas, con un brillo máximo de 1500 nits, la cual permite una perfecta visualización al aire libre, incluso a pleno sol. Además de los sensores de frecuencia cardiaca y SpO2 cuenta con un sistema de bienestar emocional multidimensional, mostrando indicadores florales en la interfaz gráfica. Gracias a su sensor PPG integrado podemos detectar de forma temprana la presencia de arritmias por ondas de pulso en tiempo real. Cuenta con una autonomía de hasta 14 días de uso continuado.

La nueva Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi

La Xiaomi Smart Band 10, opera bajo el sistema operativo HyperOS y cuenta con pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas. Cuenta con carga rápida y más de 150 perfiles deportivos, que podemos seleccionar entre los que destacan los de movilidad articular, rutinas de fuerza y cardio. Bajo condiciones normales, nos proporciona autonomía de hasta 21 días. Además dispone de certificado de impermeabilidad 5 ATM, está disponible en varios acabados, incluso cerámicos, para una mayor durabilidad.

Xiaomi Smart Band 10 Pro | Xiaomi

Por último, y no por ello menos recomendable la Xiaomi Smart Band 10 Pro, la cual destaca por su pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas ampliada. En la cual le otorga una mayor capacidad para mostrarnos datos en tiempo real acerca de las estadísticas de nuestros entrenamientos. Además de monitorizar aspectos básicos como el seguimiento del sueño o la frecuencia cardiaca. Cuenta con resistencia al agua de 5 ATM y soporte para más de 150 actividades. Su batería nos ofrece una autonomía de hasta 21 días con una sola carga.