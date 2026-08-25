La mítica Blackberry revive en el nuevo Minimal Phone 2 que arrasa en Kickstarter

A comienzos de siglo, el fabricante Blackberry se convirtió en uno de los principales en la fabricación de móviles en todo el planeta. Y no lo hacía para competir directamente con Nokia o Ericsson, sino para crear un segmento completamente diferente, como era el del teléfono empresarial. Se caracterizaba por su teclado completo integrado, y su facilidad para poder enviar y recibir correos electrónicos, sobre todo corporativos. Ahora el Minimal Phone 2 busca en los nostálgicos de aquellos móviles una manera de revivir esas sensaciones con un teclado físico.

Todo un smartphone con teclado QWERTY

Sin duda alguna, es el gran atractivo de este smartphone, su teclado QWERTY, que nos permite retomar aquellas sensaciones físicas de las Blackberry, que nos facilitaron tanto la escritura de correos electrónicos y mensajes de todo tipo. En este caso, se trata de un teclado físico QWERTY retroiluminado integrado con teclas de policarbonato transparente y silicona.

Cuenta con interruptores de domo metálico para ofrecer un recorrido con sensaciones de pulsación real y un retorno táctil más suave. Este es capacitivo, y permite realizar gestos y deslizamientos directamente sobre el teclado. Además, lo podemos personalizar, ya que es completamente mapeable, lo que permite asignar atajos personalizados a cualquier tecla del teclado. Además, es un móvil con unos acabados excelentes.

Con un cuerpo de aleación de aluminio anodizado, bordes curvados 2.5D, cristal protector de alta resistencia y una parte trasera texturizada que no deja marcas de huellas de los dedos, algo que suele molestarnos y mucho cuando utilizamos los dispositivos. En cuanto a sus características, presume de una pantalla muy compacta. Es táctil AMOLED de 4 pulgadas de diagonal, y con resolución de 1080 x 1240 píxeles, y tasa de refresco de 90 Hz.

Cuenta con un sistema operativo basado en Android que está diseñado para evitar la dependencia digital.Y cuenta con el Minimal Hub, una interfaz centralizada donde se encuentran todos los mensajes, correos, llamadas e invitaciones sin necesidad de abrir aplicaciones independientes. Sus dimensiones son de 122.6 x 72 x 9.48 mm y su peso de 144 gramos lo hacen bastante ligero y cómodo de utilizar.

En cuanto a su perfil de rendimiento, cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 8300 que ofrece conectividad 5G. Así como memoria RAM de 8 GB LPDDR5X. El almacenamiento es de 256 GB o 512 GB. La cámara de fotos cuenta con un sensor trasero de 50 megapíxeles, mientras que delante el sensor para selfies es de 20 megapíxeles. La batería tiene una capacidad discreta, pero la verdad es que no exige más con su tamaño de pantalla ultracompacto.

Esta tiene capacidad de 3600 mAh, mientras que la carga rápida es de 27 W y la inalámbrica de 15 W. Cuenta con altavoces estéreo, así como conector minijack de 3,5 mm. ES compatible con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC para pagos móviles y GPS. En el lateral tiene lector de huellas, y además presume de un LED de notificación de diferentes colores, que es personalizable. El teléfono ya ha arrasado en Kickstarter, donde ha conseguido su objetivo. El modelo base de 8 GB + 256 GB tiene un precio de 514 euros al cambio.