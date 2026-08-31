La próxima tablet Xiaomi apunta muy alto: pantalla 3,2K, 144 Hz y procesador propio

Xiaomi se ha posicionado como un referente a la hora de comprar una tablet con una gran relación calidad precio. Y ojo con la próxima Xiaomi Pad 9 Pro Max, ya que apunta a convertirse en uno de sus equipos más potentes.

O esto es lo que se desprende después de que la Xiaomi Pad 9 Pro MAx pase por Geekbench, mostrando músculo. ¿Su secreto? Utiliza el nuevo procesador X03 de Xiaomi, y apunta maneras.

La Xiaomi Pad 9 Pro Max tendrá un rendimiento espectacular

Como verás en la publicación de X que hay debajo de estas líneas, la Xiaomi Pad 9 Pro Max, identificada con el número de modelo M367FC, ha pasado por la conocida plataforma de pruebas Geekbench 6. El dispositivo habría conseguido 3.471 puntos en la prueba de un solo núcleo y 13.229 puntos en multinúcleo, unas cifras que la sitúan directamente entre los dispositivos Android más potentes que hemos visto hasta ahora. Y deja en muy buen lugar al procesador de Xiaomi.

Un SoC diseñado por la propia Xiaomi y que contará con una CPU de diez núcleos repartidos en tres grupos: dos núcleos funcionando a 4,36 GHz, cuatro a 3,69 GHz y otros cuatro a 3,15 GHz. Una configuración de lo más premium y que promete brindar el mejor rendimi ento. Es muy pronto para hacer comparativas, pero si usamos de referencia el Snapdragon 8 Elite Gen 5, en rendimiento de un solo núcleo, el procesador de Xiaomi quedaría ligeramente por debajo del procesador de Qualcomm. Sin embargo, en las pruebas multinúcleo lograría superarlo entre un 15 y un 20 %.

A falta de conocer su rendimiento sostenido, la gestión de temperatura y la autonomía real, estos números anticipan una tablet preparada para trabajar, editar contenido, jugar a títulos exigentes y hacer varias tareas a la vez sin despeinarse. Respecto a las características de la Xiaomi Pad 9 Pro Max, la unidad vista en Geekbench contaba además con 16 GB de memoria RAM y ejecutaba Android 17. No significa necesariamente que todas las configuraciones comerciales vayan a disponer de esa cantidad de RAM, pero sí deja claro que Xiaomi quiere colocar este modelo en la parte más alta de su catálogo.

Las filtraciones también apuntan a que la Xiaomi Pad 9 Pro Max tendrá una pantalla de 13,3 pulgadas. Será, por tanto, el modelo más grande de la futura familia Pad 9, que estaría formada por una Xiaomi Pad 9 de 11,2 pulgadas, una Pad 9 Pro de 12,5 pulgadas y esta versión Pro Max.

También se espera que la pantalla apueste por una resolución 3,2K y una tasa de refresco de 144 Hz. Por último, Xiaomi recurriría a una batería de 11.000 mAh compatible con carga rápida de 67 W.

Disponibilidad y precio

Todavía no hay fecha oficial de presentación ni precio confirmado para la Xiaomi Pad 9 Pro Max. Por lo que habrá que armarse de paciencia, ya que esta tablet pinta muy bien.